Ezber nasıl yapılır? İşte ezberlemeyi kolaylaştıran ve hızlandıran yöntemler

Bazen bir replik, bazen bir şarkı sözü, bazen de bir konuşma metni ya da dersler... Herkes zaman zaman ezber yapma ihtiyacı duyar. Doğru adımlarla, ezber yapmayı sorun olmaktan çıkarabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olansa kalem ve kağıt!

EZBER YAPMANIZI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLAR

1. Adım Sabah Saatlerini Seçin: Ezber yapmak için sabahın erken saatlerini seçin. Çevrede hiç ses yokken çalışmak işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca sabah saatleri zihnin en dinç olduğu zaman dilimidir.

Ezberlemeniz gereken metni, yatmadan önce birkaç defa okuyarak sabah için hazırlık yapabilirsiniz.

2. Adım Zihninizi Boşaltın: Ezber yapmaya başlamadan önce zihninizi boşaltın. Olumsuz düşüncelerden arının. Kafanızı toplayamıyorsanız bir süre dışarı çıkıp dolaşın. Temiz hava alıp öyle çalışmaya başlayın.

3. Adım Dikkat Dağıtıcı Şeyleri Kaldırın: Çalışırken dikkatinizi dağıtacak şeyleri ortadan kaldırın. Radyo, televizyon, cep telefonu gibi aletler yüzünden konuya odaklanmanız zorlaşabilir. Bu yüzden ezber yapacağınız süre boyunca bunlardan uzak durun.

4. Adım Okuyun: Ezberleyeceğiniz metni birkaç defa duyacağınız şekilde okuyun. Okuduklarınızı anlamaya çalışın.

5. Adım Beyninizde Canlandırın: Ezberlemeniz gereken cümleleri gözünüzde canlandırmaya çalışın. Görsel hafıza çok işinize yarayacaktır.

6. Adım Yazarak Çalışın: Okuduklarınızı kağıtlara yazın. Zorlandığınız bölümleri tamamen ezberleyene kadar önce bakarak sonra da aklınızdan yazmaya çalışın.

7. Adım Tekrar Edin: Yazdıklarınızı hem kağıttan okuyarak hem de hatırlamaya çalışarak tekrar edin. Bir süre sonra daha uzun metinleri daha kısa sürelerde ezberlemeye başlayacaksınız.

