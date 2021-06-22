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Ezber nasıl yapılır? İşte ezberlemeyi kolaylaştıran ve hızlandıran yöntemler

22.06.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezber yapmak çoğu kişiye zor gelebilir. Ancak aşağıda anlattığımız püf noktaları ile ezber yapmanın gözünüzde büyütecek bir sorun olmadığını düşüneceksiniz. Seçtiğiniz saat diliminden çevre faktörlerine kadar pek çok farklı unsurun zor hale getirdiği ezber yapmada edindiğiniz alışkanlıklar zaman geçtikçe ezber için ayırdığını sürenin kısalmasına da yardımcı olacak.

Bazen bir replik, bazen bir şarkı sözü, bazen de bir konuşma metni ya da dersler... Herkes zaman zaman ezber yapma ihtiyacı duyar. Doğru adımlarla, ezber yapmayı sorun olmaktan çıkarabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olansa kalem ve kağıt!

EZBER YAPMANIZI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLAR

1. Adım Sabah Saatlerini Seçin: Ezber yapmak için sabahın erken saatlerini seçin. Çevrede hiç ses yokken çalışmak işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca sabah saatleri zihnin en dinç olduğu zaman dilimidir.

  • Ezberlemeniz gereken metni, yatmadan önce birkaç defa okuyarak sabah için hazırlık yapabilirsiniz.

2. Adım Zihninizi Boşaltın: Ezber yapmaya başlamadan önce zihninizi boşaltın. Olumsuz düşüncelerden arının. Kafanızı toplayamıyorsanız bir süre dışarı çıkıp dolaşın. Temiz hava alıp öyle çalışmaya başlayın.

3. Adım Dikkat Dağıtıcı Şeyleri Kaldırın: Çalışırken dikkatinizi dağıtacak şeyleri ortadan kaldırın. Radyo, televizyon, cep telefonu gibi aletler yüzünden konuya odaklanmanız zorlaşabilir. Bu yüzden ezber yapacağınız süre boyunca bunlardan uzak durun.

4. Adım Okuyun: Ezberleyeceğiniz metni birkaç defa duyacağınız şekilde okuyun. Okuduklarınızı anlamaya çalışın.

5. Adım Beyninizde Canlandırın: Ezberlemeniz gereken cümleleri gözünüzde canlandırmaya çalışın. Görsel hafıza çok işinize yarayacaktır.

6. Adım Yazarak Çalışın: Okuduklarınızı kağıtlara yazın. Zorlandığınız bölümleri tamamen ezberleyene kadar önce bakarak sonra da aklınızdan yazmaya çalışın.

7. Adım Tekrar Edin: Yazdıklarınızı hem kağıttan okuyarak hem de hatırlamaya çalışarak tekrar edin. Bir süre sonra daha uzun metinleri daha kısa sürelerde ezberlemeye başlayacaksınız.

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