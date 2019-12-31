Ezel Akay’ın yeni filmi ‘9 Kere Leyla’ için hazırlıklar başladı

Ezel Akay’ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi ‘9 Kere Leyla’nın çekim hazırlıkları İstanbul’da başladı. Başrollerinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un olduğu filmin yapımcısı Contact Film Works dağıtımcısı ise CGV Mars.

Ezel Akay, oyuncular ve teknik ekip ile okuma provası için Beykoz’da çekim mekanı olan villada bir araya geldi.

9 KERE LEYLA KONUSU

‘9 Kere Leyla’, zengin iş adamı Adem’in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor. Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla’yı (Demet Akbağ) 9 kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor! Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: “Kadınların yeni bir dünya kurmasına”

Yönetmen: Ezel Akay

Senaryo: Adnan Yıldırım, Özlem Lale, Uğur Saatçi, Ezel Akay

Oyuncular: Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan.



