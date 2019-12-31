Mynet Trend
  4. Ezel Akay’ın yeni filmi ‘9 Kere Leyla’ için hazırlıklar başladı

Ezel Akay’ın yeni filmi ‘9 Kere Leyla’ için hazırlıklar başladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ezel Akay’ın yönetmenliğini üstlendiği 9 Kere Leyla filminin okuma provaları başladı. Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy prova için bir araya geldi.

Ezel Akay’ın yeni filmi ‘9 Kere Leyla’ için hazırlıklar başladı

Ezel Akay’ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi ‘9 Kere Leyla’nın çekim hazırlıkları İstanbul’da başladı. Başrollerinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un olduğu filmin yapımcısı Contact Film Works dağıtımcısı ise CGV Mars.

Ezel Akay, oyuncular ve teknik ekip ile okuma provası için Beykoz’da çekim mekanı olan villada bir araya geldi.

9 KERE LEYLA KONUSU

‘9 Kere Leyla’, zengin iş adamı Adem’in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor. Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla’yı (Demet Akbağ) 9 kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor! Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: “Kadınların yeni bir dünya kurmasına”

Yönetmen: Ezel Akay

Senaryo: Adnan Yıldırım, Özlem Lale, Uğur Saatçi, Ezel Akay

Oyuncular: Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
Sette hastalanmasına rağmen çalışmaya devam ettiSette hastalanmasına rağmen çalışmaya devam etti
2019'da en çok izlenen 10 filmden 6'sı yerli yapım oldu2019'da en çok izlenen 10 filmden 6'sı yerli yapım oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ezel akay 9 Kere Leyla 9 Kere Leyla konusu

En Çok Okunan Trend Haberler

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman'dan sonra Türkler Geliyor!

'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman'dan sonra Türkler Geliyor!

Sevişme sahnesiyle gündem oldu!

Sevişme sahnesiyle gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

O Ses Türkiye'de sürpriz isim! Eski şampiyonun kardeşi çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

O Ses Türkiye'de herkesi büyüledi! 'Böyle bir ses duymadım!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naomi Watts 3 yıl önce gül hastalığına yakalandığını anlattı

Sette hastalanmasına rağmen çalışmaya devam etti

2019'da en çok izlenen 10 filmden 6'sı yerli yapım oldu

2019'da en çok izlenen 10 filmden 6'sı yerli yapım oldu

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminden vizyon öncesi son fragman

'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman'dan sonra Türkler Geliyor!

'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' tüm zamanların izleyici rekorunu kırdı

Tüm zamanların izleyici rekoru kırıldı! Her iki kişiden biri...

Sıfır Bir ekibinden yeni yıl sürprizi

Sıfır Bir ekibinden yeni yıl sürprizi

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi liderliği bırakmıyor (ABD Box Office)

Gişe rekabetinin bu haftaki kazananı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.