Ezel oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi! Gözler onu aradı ama o yoktu...

Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı ve Bade İşçil gibi birçok ismin rol aldığı yayınlandığı dönem reyting rekoru kıran 'Ezel' dizisi oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi.

20 Haziran 2011'de ekrana veda eden ve halen replikleriyle sık sık gündem olan projenin oyuncuları yönetmen Cem Karcı'nın doğum gününde buluştu.

Ezel dizisinde ikinci yönetmen olarak görev alan Cem Karcı'nın doğum gününde ekipçe çekilen fotoğrafı Sedef Avcı paylaştı.

Dizide Eyşan'ın kardeşi Bahar karakterine hayat veren Sedef Avcı, paylaşımına "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu düştü.

GÖZLER ONU ARADI AMA...

Ezel ekibinin birlikte verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğum gününün beyaz konsepti ise dikkat çekti. Ezel ekibinde gözler Cansu Dere'yi aradı ama o doğum gününde yer almadı.







