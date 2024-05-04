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Ezel oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi! Gözler onu aradı ama o yoktu...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 08:20
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Cansu Dere ile Kenan İmirzalioğlu'nun başrollerini paylaştığı 2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan Ezel dizisinin oyuncuları 13 sene sonra bir araya geldi. Buluşmanın konsepti dikkat çekerken o ismin olmaması da merak uyandırdı.

Ezel oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi! Gözler onu aradı ama o yoktu...

Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı ve Bade İşçil gibi birçok ismin rol aldığı yayınlandığı dönem reyting rekoru kıran 'Ezel' dizisi oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi.

20 Haziran 2011'de ekrana veda eden ve halen replikleriyle sık sık gündem olan projenin oyuncuları yönetmen Cem Karcı'nın doğum gününde buluştu.

ezel

Ezel dizisinde ikinci yönetmen olarak görev alan Cem Karcı'nın doğum gününde ekipçe çekilen fotoğrafı Sedef Avcı paylaştı.

Dizide Eyşan'ın kardeşi Bahar karakterine hayat veren Sedef Avcı, paylaşımına "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu düştü.

ezel ekibi

GÖZLER ONU ARADI AMA...

Ezel ekibinin birlikte verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğum gününün beyaz konsepti ise dikkat çekti. Ezel ekibinde gözler Cansu Dere'yi aradı ama o doğum gününde yer almadı.

Vitrin


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Cansu Dere Kenan İmirzalıoğlu Sedef Avcı ezel karakteri gününde
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