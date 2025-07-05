Ezeli rakipler Georges Mikautadze için karşı karşıya! Küme düşürülen Lyon'dan Süper Lig'e fırsat transferi yolda...

Transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte kulüpler takviyelerini tek tek açıklarken, transfer iddiaları da arka arkaya gelmeye başladı. Bu sene Şampiyonlar liginde boy gösterecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Fransız ekibi Lyon’un küme düşürülmesinin ardından Cimbom gözünü eski aşkı Georges Mikautadze’ye çevirdi. Uluslararası bir menajer aracılığıyla durumu sorulan oyuncudan haber beklenirken, oyuncunun Lyon’dan ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Foot Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe ile Galatasaray, Gürcü futbolcu için harekete geçti. Yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan kulüplerinin de istediği aktarıldı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR!

Geçtiğimiz sezon transfer döneminde adı bir çok kez sarı kırmızılı takımla anılan Georges Mikautadze, Lyon kulübünün yüksek bonservis beklentisi sebebiyle transfer tamamlanmamıştı. Teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız oyuncu için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Galatasaray uluslararası bir menajere yetki vererek transferin tamamlanması için kesenin ağzını açtı. Sarı kırmızılıların 20 milyon euro civarına çıkabileceği bildirildi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Teknik direktör Jose Mourinho’nun sistemi için uygun gördüğü oyunculardan bir olan Mikautadze için sarı lacivertli yönetim oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Fransız kulübü Lyon'un yaşadığı mali sıkıntıları avantaja çevirmek isteyen Fenerbahçe elini çabuk tutarak Galatasaray’dan önce bu transferi bitirmek istiyor.