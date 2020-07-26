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Ezgi Eyüpoğlu’ndan sevgilisi Oğulcan Engin’e esprili gönderme! ‘Gözlüğünü arama’

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Seda Sayan ve Sinan Engin’in oğulları Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüpoğlu sosyal medya hesabından sevgilisine eğlenceli bir gönderme yaptı. Koronavirüs salgınından öncesinde tutkulu bir aşka yelken açan Ezgi Eyüpoğlu ve Oğulcan Engin karantina sürecini beraber geçirmişti. İkili ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.

Ezgi Eyüpoğlu’ndan sevgilisi Oğulcan Engin’e esprili gönderme! ‘Gözlüğünü arama’

Seda Sayan’ın Bodrum sahnesini izlemeye beraber giden Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüpoğlu ilişkilerini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor. Oğulcan Engin’in yakın çevresiyle ile tanışan Ezgi Eyüpoğlu gelin olarak şimdiden aileye kabul edildi. Güzel oyuncu Ezgi Eyüpoğlu Seda Sayan’ın sahnesinden sonra Oğulcan Engin’in kardeşi Elif Engin’in mezuniyet kutlamasına da katıldı. Müstakbel görümcesi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan başarılı sanatçı aşkını gizlenmeden yaşamaya başladı.
ezgi eyüpoğlu
Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin’in babası Sinan Engin ile de tanışan Ezgi Eyüpoğlu sosyal medya hesabından takipçilerini gülümseten bir paylaşım yaptı. Oğulcan Engin’in güneş gözlüğünü ödünç alan güzel yıldız bu anları sosyal medya hesabından sevgilisine duyurdu. Oğulcan Engin’i de gönderisine etiketleyen Ezgi Eyüpoğlu videosuna “gözlüğünü arama” notunu düşerek gülümsedi.

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