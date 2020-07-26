Ezgi Eyüpoğlu’ndan sevgilisi Oğulcan Engin’e esprili gönderme! ‘Gözlüğünü arama’

Seda Sayan’ın Bodrum sahnesini izlemeye beraber giden Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüpoğlu ilişkilerini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor. Oğulcan Engin’in yakın çevresiyle ile tanışan Ezgi Eyüpoğlu gelin olarak şimdiden aileye kabul edildi. Güzel oyuncu Ezgi Eyüpoğlu Seda Sayan’ın sahnesinden sonra Oğulcan Engin’in kardeşi Elif Engin’in mezuniyet kutlamasına da katıldı. Müstakbel görümcesi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan başarılı sanatçı aşkını gizlenmeden yaşamaya başladı.



Geçtiğimiz günlerde Oğulcan Engin’in babası Sinan Engin ile de tanışan Ezgi Eyüpoğlu sosyal medya hesabından takipçilerini gülümseten bir paylaşım yaptı. Oğulcan Engin’in güneş gözlüğünü ödünç alan güzel yıldız bu anları sosyal medya hesabından sevgilisine duyurdu. Oğulcan Engin’i de gönderisine etiketleyen Ezgi Eyüpoğlu videosuna “gözlüğünü arama” notunu düşerek gülümsedi.



