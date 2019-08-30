Ezgi Mola AVM'ye kısa şortuyla geldi! Ömür Gedik tepkisi

Ömür Gedik'in Twitter üzerinden yaptığı “Kısa Şort” paylaşımına bir tepki de oyuncu Ezgi Mola’dan geldi. Snob Magazin'e konuşan Ezgi Mola, ”Bu kadının kadına yaptığı şiddetten nefret ediyorum” dedi.

Önceki gün kısa şortuyla Nişantaşı City’s AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Ezgi Mola, konu üzerine kendisine yöneltilen soru üzerine “Bu konuya girmek bile çok çirkin bence. Kadınlar birbirlerine en büyük şiddeti gösteriyor. Önce kimsenin ne giydiğiyle ya da neyi tercih ettiğiyle ilgili değerlendirme yapılmasın. Bu kadının kadına yaptığı bir şiddet.

Herkes hür iradesiyle istediği kıyafeti giyebilir. Herkes kurallara uymalı, ahlaki değerleri unutmadan, kendi istediği gibi yaşamalı. Kimsenin hayatı kimseyi ilgilendirmez. Kadının kadına yaptığı şiddetten nefret ediyorum. Çok çirkin bir şey” diye cevap verdi.



