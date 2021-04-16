Ezgi Mola'dan radikal karar

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncularından Ezgi Mola, beslenme tarzıyla ilgili radikal bir karar aldı.

Ezgi Mola vegan olduğunu açıkladı. 38 yaşındaki Ezgi Mola, hayatından her türlü hayvansal besini çıkardı. Ezgi Mola "Ne güzel uyandım be! Bir sağlık merkezine gittim tam bir hafta önce. Tüm iç organlarım tarandı, bir nevi check-up yapıldı. O günden itibaren haftada iki kez merkeze gidip, glutatyon, ozon alıyorum. Lenf masajı yaptırıyorum. Daha bir sürü şey var ama benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7’de uyandım. Bu bir mucizedir. Üç, dört gündür 7-8 gibi uyanıyorum" dedi.



