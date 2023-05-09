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  4. Ezgi Mola evlendi! Ezgi Mola'nın gelinlikli haline Zeynep Bastık, Pınar Altuğ gibi isimler yorum yağdırdı

Ezgi Mola evlendi! Ezgi Mola'nın gelinlikli haline Zeynep Bastık, Pınar Altuğ gibi isimler yorum yağdırdı

09.05.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Mola, dört yıldır ilişki yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız evlendi. Enis Arıkan'ın nikah şahidi olduğu güne 14 kişi katıldı iddiası vardı. Ünlü çift, nikah sonrası ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşınca Ezgi Mola'nın gelinliğine yorum yağdı.

Ezgi Mola evlendi! Ezgi Mola'nın gelinlikli haline Zeynep Bastık, Pınar Altuğ gibi isimler yorum yağdırdı

Oyuncu Ezgi Mola dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlendi. Pek çok ünlüyle yakın dost olan Aksakallı ve Mola'nın sessiz sedasız yaptığı düğüne iddialara göre az sayıda davetli vardı.

Maçka'da bir otelde düzenlenen ve 14 davetlinin katıldığı nikah töreninde Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

Ekran Alıntısı

EZGİ MOLA'NIN GELİNLİĞİ

Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, mutlu günlerinden ilk kareyi takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Bastık, Pınar Altuğ, Bergüzar Korel gibi isimlerden "Çok güzelsiniz" mesajı yağdı.

Sosyal medyada ise "Hiç 14 kişilik nikah gelinliğine benzemiyor", "Gelinlik şahane" yorumları vardı.

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