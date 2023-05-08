Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

İndirimli alışverişin tadını çıkarmak isteyenler buraya! Amazon'un Anneler Günü Fırsatları devam ediyor. 13 Mayıs'a kadar geçerli olan indirimler kapsamında modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma onlarca kategorideki binlerce üründe çok cazip fiyatlar sizleri bekliyor. Özellikle kişisel bakım kategorisinde dikkat çekici indirimler mevcut. Şarjlı diş fırçasından tıraş makinesine, saç düzleştiriciden cilt bakım cihazına ünlü markaların en sevilen ürünlerindeki fırsatları keşfetmek için acele edin. Sizin için indirimdeki markaları derledik. İşte detaylar!

1. Oral-B ağız bakım ürünleri

2. Philips Kadın Bakım ve Saç Ürünleri

3. Braun kişisel bakım aletleri

4. Gillette kişisel bakım ürünleri

4. The Purest Solutions cilt bakım ürünleri

6. Philips ağız bakım ürünleri

7. Babyliss Kadın ve Erkek Bakım Ürünleri

8. Foreo kişisel bakım aletleri

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