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Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

08.05.2023 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bakımınıza önem verenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Amazon'un Anneler Günü Fırsatları kapsamında devam eden kişisel bakım ürünlerindeki indirimleri sizin için derledik. Ünlü markaların en sevilen ürünlerini keşfetmeye ne dersiniz? Haydi, gelin detaylara geçelim.

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

İndirimli alışverişin tadını çıkarmak isteyenler buraya! Amazon'un Anneler Günü Fırsatları devam ediyor. 13 Mayıs'a kadar geçerli olan indirimler kapsamında modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma onlarca kategorideki binlerce üründe çok cazip fiyatlar sizleri bekliyor. Özellikle kişisel bakım kategorisinde dikkat çekici indirimler mevcut. Şarjlı diş fırçasından tıraş makinesine, saç düzleştiriciden cilt bakım cihazına ünlü markaların en sevilen ürünlerindeki fırsatları keşfetmek için acele edin. Sizin için indirimdeki markaları derledik. İşte detaylar!

1. Oral-B ağız bakım ürünleri

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Ürünü İncele

2. Philips Kadın Bakım ve Saç Ürünleri

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Ürünü İncele

3. Braun kişisel bakım aletleri

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Ürünü İncele

4. Gillette kişisel bakım ürünleri

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Ürünü İncele

4. The Purest Solutions cilt bakım ürünleri

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Ürünü İncele

6. Philips ağız bakım ürünleri

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Ürünü İncele

7. Babyliss Kadın ve Erkek Bakım Ürünleri

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Ürünü İncele

8. Foreo kişisel bakım aletleri

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Anneler Günü'ne özel tüm fırsatlar burada!

Modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma indirimli ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


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