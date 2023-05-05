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Fiyatı bin 799 TL'ye düştü! Puma'nın Suede Classic modelinde indirim

05.05.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor giyimde dünya genelinde tanınmış bir marka olan Puma'nın Suede Classic unisex modelinde, spor giyim tutkunlarının hoşuna gidecek indirim var. Puma'nın en sevilen süet modellerinden biri olan ayakkabı, attığınız her adımda konfor sunarken şıklığıyla da göz kamaştırır. Kıyafetlerinizin en güzel eşlikçisi olacak bu klasik modeli incelemeye ne dersiniz?

Fiyatı bin 799 TL'ye düştü! Puma'nın Suede Classic modelinde indirim

"Kıyafet seçmek kolay da kıyafetlerime uygun ayakkabı seçmeye çalışırken zorlanıyorum!" diyenler buraya! Puma'nın en sevilen klasik modellerinden Suede Classic ile tanışmaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise modelin şimdi kısa süreliğine indirimde olduğunu da belirtelim. Dayanıklı süet malzemesi, şık ve her kıyafete uyum sağlayan tasarımıyla öne çıkan bu ayakkabıyı sizin için inceledik. İşte detaylar!

PUMA Suede Classic XXI Low Boot Unisex Yetişkin

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Ürün özellikleri

Konforlu taban: Puma Suede Classic'te, dayanıklılık ve çekiş sağlayan kauçuk malzeme kullanılmıştır. Böylece ayakkabı kullanıcısına konforlu bir yürüyüş deneyimi sunar.

Kaliteli üst malzeme: Ayakkabının üst kısmı süet malzeme kullanılarak tasarlanmıştır. Üst malzeme kalitesi sayesinde ayakkabı oldukça dayanıklıdır ve uzun süre kullanılabilir.

Dikiş detayları: Kaliteli dikiş detayları sayesinde oldukça sağlamdır. Bu dikiş detayları, ayakkabıyı dayanıklı hale getirir ve aynı zamanda şık bir görünüm kazandırır.

Konforlu iç taban: Ayakkabının iç tabanı oldukça konforludur. Bu özellik kullanıcının ayaklarının rahat etmesini sağlar ve uzun yürüyüşlerde bile ayakta rahatlık hissi verir.

Renk seçenekleri: Ayakkabı, farklı renk seçenekleri sunar ve kullanıcının zevk ve tarzına göre seçim yapmasını sağlar.

Unisex Tasarım: Her iki cinsiyet için de çekici bir seçenektir. Bu nedenle, kadınlar ve erkekler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Sonuç olarak, PUMA Suede Classic, kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş, dayanıklı ve konforlu bir ayakkabıdır ve stilinize tarz katmak için tercih edebiliriz.

Ürünü İncele

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