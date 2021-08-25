Ezgi Mola koronavirüse yakalandı! "İyi ki iki aşımı da yaptırmışım"

Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Mola koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yaz döneminde Cem Yılmaz’ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisinde rol alan başarılı oyuncunun test sonucu pozitif çıktı.

Mola'nın testinin pozitif çıkmasının ardından yakın arkadaşları panik oldu ve test yaptırmaya koştu. Hastalığı hafif atlattığını belirten ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

“İYİ Kİ İKİ AŞIMI DA YAPTIRMIŞIM”

Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN AŞI OLUN"

Ünlü oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın." sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu.



