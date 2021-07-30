Pınar Altuğ yangın haberleri sonrası isyan etti: Siz güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz

Manavgat’ta önceki gün dört noktada birden başlayan yangın ciğerleri dağlarken Marmaris de alevlere boğuldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde son üç gün içinde 13 ilde 41 orman yangını herkesi korkutuyor.

Yangınlara dair ünlü isimler de destek paylaşımlarında bulunuyor. Son olarak oyuncu Pınar Altuğ bir paylaşımda bulundu.

Altuğ yangın dışında paylaşım yapanlara kızdı. Pınar Altuğ paylaşımında şunları söyledi:

"Ülkemiz yanıyor, ağaçlar yanıyor, hayvanlar yanıyor, insanlar evsiz kalıyor hatta bizim gibi tatilde olan insanlar otellerinden tahliye edildi. Siz güzel vakit geçiriyor olabilirsiniz. Bunu instagram'dan paylaşmasanız da o anlar hâlâ güzel azıcık empati yapsanız."

