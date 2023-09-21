Ezgi Mola'nın bebeğinin adı ne olacak? 'Herkesin aşina olduğu bir isim...'

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin, bir oğlu olacak.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Katıldığı bir lansmanda görüntülenen Ezgi Mola, bebeğinin ismi ile ilgili sorulara cevap verdi. İsim konusunda henüz karar vermediklerini de ifade eden oyuncu "Aklımızda birkaç tane var ama herkesin aşina olduğu bir isim olur diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ONA SAYGI DUYMAM GEREKİYOR"

Bebek doğduktan sonra birlikte reklam filminde oynama fikrine sıcak bakmadığını söyleyen Ezgi Mola, "Ona saygı duymam gerekiyor. Onun adına karar vermek istemem. İleride, 'Bana neden böyle yaptın!' diyebilir. Zaman neyi gösterir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.