Ezgi Mola, TEV'in kampanyası için öğrencilik fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Ezgi Mola, Instagram hesabından öğrencilik zamanlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Ezgi Mola'nın Türk Eğitim Vakfı'nın sosyal medya üzerinden yürüttüğü kampanyasına destek amacıyla yaptığı paylaşım kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.

Takipçileri Ezgi Mola'nın eski hali ve şimdiki hali arasında hiç fark olmadığı yorumlarını yaptı.

'BURS DESTEĞİ İLE OKUDUM'

Ezgi Mola, bir zamanlar Türk Eğitim Vakfı'ndan burs aldığını belirterek, fotoğrafının altına şu notu yazdı:

"Fotoğraftaki yıllarda ben de burs desteği ile okumuş bir öğrenci olarak bu desteklerin bir öğrenci için ne kadar kıymetli olduğunu o kadar iyi bilirim ki..."



