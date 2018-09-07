MAGAZİN

Ezgi Mola, TEV'in kampanyası için öğrencilik fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 00:29 | Son Güncelleme

Oyuncu Ezgi Mola, Türk Eğitim Vakfı'nın 'Neydim Ne Oldum' kampanyasına dikkat çekmek amacıyla, sosyal medya hesabından öğrencilik zamanlarına ait bir fotoğraf paylaştı.

Ezgi Mola, TEV'in kampanyası için öğrencilik fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Ezgi Mola, Instagram hesabından öğrencilik zamanlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Ezgi Mola'nın Türk Eğitim Vakfı'nın sosyal medya üzerinden yürüttüğü kampanyasına destek amacıyla yaptığı paylaşım kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.

Takipçileri Ezgi Mola'nın eski hali ve şimdiki hali arasında hiç fark olmadığı yorumlarını yaptı.
'BURS DESTEĞİ İLE OKUDUM'
Ezgi Mola, bir zamanlar Türk Eğitim Vakfı'ndan burs aldığını belirterek, fotoğrafının altına şu notu yazdı:

"Fotoğraftaki yıllarda ben de burs desteği ile okumuş bir öğrenci olarak bu desteklerin bir öğrenci için ne kadar kıymetli olduğunu o kadar iyi bilirim ki..."

ezgi-mola


PARTNERHer gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!Her gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!
Kenan Doğulu 'Liseden mezun olduğum gün'Kenan Doğulu 'Liseden mezun olduğum gün'
Tolgshow'da Defne Samyeli rüzgarı esecek!Tolgshow'da Defne Samyeli rüzgarı esecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola ezgi mola gençlik Türk Eğitim Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özge Ulusoy da 'bornozlu paylaşım' akımına uydu

Özge Ulusoy da 'bornozlu paylaşım' akımına uydu

Burcu Esmersoy'un yeni kanalı belli oldu

Burcu Esmersoy'un yeni kanalı belli oldu

Kenan Doğulu 'Liseden mezun olduğum gün'

Kenan Doğulu 'Liseden mezun olduğum gün'

Tolgshow'da Defne Samyeli rüzgarı esecek!

Tolgshow'da Defne Samyeli rüzgarı esecek!

Aylardır süren küslük bitti!

Aylardır süren küslük bitti!

Engin Altan Düzyatan Kuveyt'te imzayı attı

Engin Altan Düzyatan Kuveyt'te imzayı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.