Ezgi Sertel, Anneler ve Gelinler yarışmasıyla ekrana dönüyor!

4 hamarat gelinin, kayınvalidesiyle dev bir çiftlikte maharetlerini göstereceği Anneler ve Gelinler, 15 Nisan Pazartesi Star ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Doğal yaşam görevlerinde güçlerini, becerilerini ve çabukluklarını kanıtlayacak olan gelinler, mutfakta ise diğer kayınvalidelerin damaklarını şenlendirip, ödülleri toplamak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Haftayı birincilikle kapatan gelin ise evine bir kese dolusu altınla dönecek.
Yapımcılığını Karga Film’in üstlendiği Anneler ve Gelinler’in sunuculuğunu Ezgi Sertel üstlenirken, eğitmen koltuğunda ise Ümmiye Koçak oturuyor. Anneler ve Gelinler, 15 Nisan Pazartesi Star’da başlıyor.
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