Mynet Trend

Ezgi Sertel, canlı yayında doğum yaptırdı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 11.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Sunuculuğunu Ezgi Sertel'in yapacağı "Anneler ve Gelinler" yakında Star TV'de başlıyor.

Sakarya’da bir çiftlikte başlanan program çekimlerin ikinci haftasında hamile olan bir ineğin doğumunu Ezgi Sertel ve yarışmacılar yaptırdı.

İlk defa canlı bir doğuma şahit olan Ezgi Sertel büyük şok yaşadı ve kendini tutamayarak ağladı.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
The Lion King'den ilk uzun fragmanThe Lion King'den ilk uzun fragman
'On kadın' 32 yıl sonra sinemada!'On kadın' 32 yıl sonra sinemada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ezgi sertel doğum yaptırdı

En Çok Okunan Trend Haberler

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Muhtarlığa gidince hayatının şokunu yaşadı!

Sürücülere uzmanlardan uyarı! Bunu sakın yapmayın

Sürücülere uzmanlardan uyarı! Bunu sakın yapmayın

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Lion King'den ilk uzun fragman

The Lion King'den ilk uzun fragman

'On kadın' 32 yıl sonra sinemada!

'On kadın' 32 yıl sonra sinemada!

Kapı filminin galası yapıldı

Kapı filminin galası yapıldı

Sait Faik Abasıyanık beyaz perdede!

Sait Faik Abasıyanık beyaz perdede!

Başkasının Eli: Kuzeydeki Tüm Şehirler

Başkasının Eli: Kuzeydeki Tüm Şehirler

Bu hafta 10 film vizyona girecek

Bu hafta 10 film vizyona girecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.