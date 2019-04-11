Ezgi Sertel, canlı yayında doğum yaptırdı!

Sakarya’da bir çiftlikte başlanan program çekimlerin ikinci haftasında hamile olan bir ineğin doğumunu Ezgi Sertel ve yarışmacılar yaptırdı.

İlk defa canlı bir doğuma şahit olan Ezgi Sertel büyük şok yaşadı ve kendini tutamayarak ağladı.

