Rockstar Games'in 19 Kasım'da piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto VI'da hile sistemi de bulunuyor. GTA 6'da oyuncu, çatışma, araç, çevre ve görüntü filtreleri olmak üzere beş kategoride toplam 61 hile yer alıyor.
Ancak bütün hilelerin tuş kombinasyonları henüz ortaya çıkarılmış değil.
GTA 6 hilelerini kullanabilmek için öncelikle Lucia ve Jason'ın ana hikâyesini tamamlamak gerekiyor.
Hikâye bittikten sonra oyunun ilerleme menüsünde hileler bölümü açılıyor. Bununla birlikte her hilenin kendine özgü açılma koşulu bulunuyor.
Hileleri etkinleştirmek için serbest dolaşım sırasında şu adımlar izleniyor:
Aşağıdaki kodlarda ok işaretleri oyun kumandasının yön tuşlarını ifade ediyor:
|GTA 6 hilesi
|Tuş kombinasyonu
|250.000 dolar para
|↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →
|Bölgesel takip seviyesini artırma (Raise Heat Level)
|← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑
|Sınırsız odaklanma
|↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →
|Vücut zırhı
|↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓
|Mermileri doldurma
|↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ←
|Sınırsız mermi
|↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓
|Şarjör değiştirmeme
|↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑
|Güçlü saldırılar
|↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓
|Maibatsu Boomazoom çağırma
|← ↑ → ↓ ← ← ↑ ←
|MTL Pumper çağırma
|← ↑ → ↓ ← → → ↑
|Buldozer çağırma
|← ↑ → ↓ ← → → ↓
Listede yer almayan hilelerin de açılma koşulları bulunuyor. Ancak tuş kombinasyonları henüz bütün rehberlerde doğrulanmış değil.
GTA 6 para hilesi, oyuncuya tek seferde 250.000 dolar kazandırıyor.
Para hilesinin kodu şöyle:
↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →
Bu hilenin ana hikâye tamamlandıktan sonra açıldığı belirtiliyor.
GTA 6'da mermileri doldurma, sınırsız mermi ve şarjör değiştirmeden ateş etme gibi çatışma hileleri bulunuyor.
Sınırsız mermi hilesini açabilmek için atış poligonlarında en az 25 gümüş madalya kazanmak gerekiyor.
Şarjör değiştirmeme hilesi içinse 25 altın madalya şartı bulunuyor.
Evet. GTA 6'da farklı araçları oyuncunun bulunduğu konuma çağırmak için kullanılabilen hileler yer alıyor.
Yayımlanan kodlar arasında Maibatsu Boomazoom, MTL Pumper ve HVY Bulldozer bulunuyor.
Ayrıca Bravado Banshee, Progen Emerus, Maibatsu Sanchez ve Rhino Tank gibi araçlarla ilgili hileler de listeleniyor. Ancak bu araçların tamamının tuş kombinasyonları henüz kesinleşmiş değil.
Hayır. GTA 6'nın PlayStation 4 sürümü bulunmuyor. Oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürüldü.
Bu nedenle GTA 6 hileleri PS4'te kullanılamıyor.
GTA 6'da hile etkinleştirildiğinde mevcut oyun oturumu boyunca kayıt yapma özelliği devre dışı kalıyor.
Aynı zamanda kupa ve başarımlar da o oturum süresince kazanılamıyor. Bu nedenle hile kullanmadan önce oyun ilerlemesini kaydetmek gerekiyor.
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