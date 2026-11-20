Rockstar Games'in 19 Kasım'da piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto VI'da hile sistemi de bulunuyor. GTA 6'da oyuncu, çatışma, araç, çevre ve görüntü filtreleri olmak üzere beş kategoride toplam 61 hile yer alıyor.

Ancak bütün hilelerin tuş kombinasyonları henüz ortaya çıkarılmış değil.

GTA 6 HİLELERİ NASIL AÇILIR?

GTA 6 hilelerini kullanabilmek için öncelikle Lucia ve Jason'ın ana hikâyesini tamamlamak gerekiyor.

Hikâye bittikten sonra oyunun ilerleme menüsünde hileler bölümü açılıyor. Bununla birlikte her hilenin kendine özgü açılma koşulu bulunuyor.

GTA 6 HİLE KODLARI PS5 VE XBOX'TA NASIL GİRİLİR?

Hileleri etkinleştirmek için serbest dolaşım sırasında şu adımlar izleniyor:

Oyun kumandasının yön tuşlarından yukarıya basarak telefonu açın. PS5'te L1'i basılı tutup R1'e basın. Xbox'ta ise LB'yi basılı tutup RB'ye basın. Kullanmak istediğiniz hilenin yön tuşu kombinasyonunu girin.

GTA 6 HİLE KODLARI LİSTESİ

Aşağıdaki kodlarda ok işaretleri oyun kumandasının yön tuşlarını ifade ediyor:

GTA 6 hilesi Tuş kombinasyonu 250.000 dolar para ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → Bölgesel takip seviyesini artırma (Raise Heat Level) ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ Sınırsız odaklanma ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → Vücut zırhı ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ Mermileri doldurma ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ← Sınırsız mermi ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓ Şarjör değiştirmeme ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑ Güçlü saldırılar ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ Maibatsu Boomazoom çağırma ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← MTL Pumper çağırma ← ↑ → ↓ ← → → ↑ Buldozer çağırma ← ↑ → ↓ ← → → ↓

Listede yer almayan hilelerin de açılma koşulları bulunuyor. Ancak tuş kombinasyonları henüz bütün rehberlerde doğrulanmış değil.

GTA 6 PARA HİLESİ VAR MI?

GTA 6 para hilesi, oyuncuya tek seferde 250.000 dolar kazandırıyor.

Para hilesinin kodu şöyle:

↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →

Bu hilenin ana hikâye tamamlandıktan sonra açıldığı belirtiliyor.

GTA 6 SİLAH HİLESİ VAR MI?

GTA 6'da mermileri doldurma, sınırsız mermi ve şarjör değiştirmeden ateş etme gibi çatışma hileleri bulunuyor.

Sınırsız mermi hilesini açabilmek için atış poligonlarında en az 25 gümüş madalya kazanmak gerekiyor.

Şarjör değiştirmeme hilesi içinse 25 altın madalya şartı bulunuyor.

GTA 6 ARABA HİLESİ VAR MI?

Evet. GTA 6'da farklı araçları oyuncunun bulunduğu konuma çağırmak için kullanılabilen hileler yer alıyor.

Yayımlanan kodlar arasında Maibatsu Boomazoom, MTL Pumper ve HVY Bulldozer bulunuyor.

Ayrıca Bravado Banshee, Progen Emerus, Maibatsu Sanchez ve Rhino Tank gibi araçlarla ilgili hileler de listeleniyor. Ancak bu araçların tamamının tuş kombinasyonları henüz kesinleşmiş değil.

GTA 6 HİLELERİ PS4'TE ÇALIŞIR MI?

Hayır. GTA 6'nın PlayStation 4 sürümü bulunmuyor. Oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürüldü.

Bu nedenle GTA 6 hileleri PS4'te kullanılamıyor.

GTA 6 HİLE KULLANINCA OYUN KAYDEDİLİR Mİ?

GTA 6'da hile etkinleştirildiğinde mevcut oyun oturumu boyunca kayıt yapma özelliği devre dışı kalıyor.

Aynı zamanda kupa ve başarımlar da o oturum süresince kazanılamıyor. Bu nedenle hile kullanmadan önce oyun ilerlemesini kaydetmek gerekiyor.