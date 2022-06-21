Ezgi Sertel'in son hali beğenilmedi! "Keşke eski halin olsaydı içten gülüşünle çok güzeldin"

Sunucu Ezgi Sertel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Sunduğu yemek programı ile tanınan ve Arkak Sokaklar'ın oyuncularından Ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel’in değişimi görenleri şaşırttı. Ekranların ünlü isminin paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.

Ezgi Sertel'in estetik müdahelerde bulunduğu yüzünün hali takipçilerini ikiye böldü. Pek çok takipçisi ünlü sunucunun son halini beğenmedi.

TEPKİLERDEN SONRA AÇIKLAMA

Ezgi Sertel'e "Keşke eski halin olsaydı içten gülüşünle çok güzeldin", “Yüzünüzün doğallığı gitmiş” , “Estetik mi yaptırdınız, eski haliniz daha güzeldi” tarzında yorumlar geldi.

Yorumlar sonrası Instagram’dan açıklama yapan Sertel, “Sadece göz kapağımı kırptırdım, yalan yok. Bakışlarımı acayip değiştirdi. İyi ki yaptırdım. Makyajın katkısı. Yani ağzım burnum orijinal” dedi.



