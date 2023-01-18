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Ezhel'den Eurovision çağrısı! Türkiye için birincilik vadetti

18.01.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Almanya'da yaşayan ve müzik kariyerine orada devam eden ünlü rapçi Ezhel'den hayranlarını sevindiren paylaşım geldi. Ünlü rapçi Türkiye'ye Eurovision'da birincilik getireceğini iddia etti.

Ezhel'den Eurovision çağrısı! Türkiye için birincilik vadetti

Uzun süredir Almanya'da yaşayan Rap sanatçısı Ezhel, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ‘Geceler’, ‘Bul Beni’, ‘Allah’ından Bul’, ‘İmkansızım’, ‘Hayrola’ gibi birçok popüler rap şarkıyla adını yazdıran Ezhel, Eurovision'a yeşil ışık yaktı.

"BİRİNCİLİK VADEDİYORUM"

Türkiye'yi, 2012 yılında son kez Can Bonomo temsil etmişti. 10 seneden beri Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer almıyor. Ünlü rapçi Ezhel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Size Eurovision’da birincilik vadediyorum" ifadesini kullandı.

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Ezhel Eurovision sosyal medya

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