'Ezhel parodisi' ile gündeme gelmişti: Ünlü YouTuber Porçay'a hapis cezası! "Teslim olacağım"

YouTube'da 'Ezhel Parodi' videosuyla gündem olan ünlü Youtuber Porçay’a (Erkan Porçay) verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası istemi mahkeme tarafından onandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla hakkında açılan dava bugün mahkeme tarafından onanan Erkan Porçay, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."





