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'Ezhel parodisi' ile gündeme gelmişti: Ünlü YouTuber Porçay'a hapis cezası! "Teslim olacağım"

20.06.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in şubat ayında yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla hakkında dava açılan sosyal medya fenomeni Youtuber Porçay’ın (Erkan Porçay) 4 yıl 2 ay hapis cezası mahkeme tarafından onandı.

'Ezhel parodisi' ile gündeme gelmişti: Ünlü YouTuber Porçay'a hapis cezası! "Teslim olacağım"

YouTube'da 'Ezhel Parodi' videosuyla gündem olan ünlü Youtuber Porçay’a (Erkan Porçay) verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası istemi mahkeme tarafından onandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla hakkında açılan dava bugün mahkeme tarafından onanan Erkan Porçay, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."

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youtube Ezhel
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