YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Eziyet olmaktan çıkıyor! Fırının içini karbonatla temizlediğinizde...

Eziyet olmaktan çıkıyor! Fırının içini karbonatla temizlediğinizde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 10.11.2020 07:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eziyet olmaktan çıkıyor! Fırının içini karbonatla temizlediğinizde...

Fırın temizliği oldukça zor olduğu için çoğu kez kadınların kabusu olur. Ancak fırının içini temizlemek için pratik yöntemler ve doğal temizlik malzemelerini kullanabilirsiniz.

En lezzetli yemekleri yaptığınız fırınlar sonrasında başınıza bela olabilir. Kuruyan yemek kalıntılarını kazımak fırının yüzeyine zarar verdiği gibi; çıkmaması durumunda sinirlerinizin sınırlarını da zorlar. Yemeklerin buharından ya da sakarlıklardan sonra fırın içinde kir ve yap birikebilir. Fırının yan yüzeylerinde biriken bu kirler her yemek pişirdiğinizde ısı ile aktif hale gelerek yeni yemeklere bulaşma ihtimalini doğurabilir.

FIRIN TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Fırını uzun süre kirli bırakmak temizliği zorlaştıran en önemli unsurdur. Fırının kalitesini arttırmak ve daha hijyenik olarak kalmasını istiyorsanız; düzenli aralıklarla fırını temizlemelisiniz.

Fırının yüzeyine yağların damlamasını önlemek için zemine alüminyum folyo serebilir ya da tepsi içine su koyabilirsiniz.

Yemek artıkları zemine yapışmamışken tahta kaşık ile sıyırarak kenara ayırabilirsiniz. Üzerine bir parça yemek tuzu serperek yemek atıklarının kurumasını da önleyebilirsiniz.

Elektrikli fırınları temizlemeden önce mutlaka fişi çektiğinizden emin olun.

Fırının içindeki rafları, tepsileri ve varsa termometre gibi aparatları temizlikten önce çıkartın.

FIRIN TEMİZLİĞİNDE KULLANILABİLECEK DOĞAL ÜRÜNLER NELERDİR?

Fırını temizlerken yağ ve kir çözücü gibi kimyasallardan yararlanabileceğiniz gibi daha doğal ve herkesin evinde kolaylıkla bulunabilecek ürünleri de kullanabilirsiniz. Hatta doğal malzemelerden
kendine harika bir temizlik kürü yapabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış fırının içerisine için sirke dolu bir kap yerleştirin ve 100 derece 15 dakika boyunca bekletin. Ardından kabı çıkartın ve köpüklü sünger yardımıyla fırının içini silin.

Bir limonu ortadan ikiye bölün ve fırının kirli bölgelerine sert bir şekilde sürün. Birkaç dakika bekledikten sonra köpüklü bez yardımıyla silin.
Kullanılmayan bir diş fırçasının üzerine karbonat dökerek ulaşılması zor olan dar alanları temizleyebilirsiniz.

Karbonat+ Su

Bir kap içerisinde ya da kaba karbonat ve suyu karıştırın. Ardından fırının iç yüzeyine bu karışımı sürün ve 30 dakika bekleyin. Bekleme süresi bitince nemli bir bez ile yan ve tabanı silin.

Amonyak+ Su

Yarım bardak amonyak ve 2 bardak suyu karıştırın. Sonrasında fırının iç yüzeyine amonyaklı suyu dağıtın. Ilık su ile ıslattığınız bir bezle fırını güzelce temizleyin.

Sirke+ Sabun+ Su

Bir kabın içerisine aynı ölçüde sirke, sıvı sabun ve suyu ekleyin. Bu karışımı sünger yardımıyla fırının iç tarafını temizleyebilirsiniz.

Sabun+ Portakal Yağı + Karbonat
2 yemek kaşığı sıvı sabun, 2 yemek kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı portakal yağı ve yaklaşık 1 fincan sıcak suyu karıştırın. Tüm malzemeler homojen bir macun kıvamına gelene kadar harmanlayın. Temizlemeye başlamadan önce fırını 140 derecede 10 dakika boyunca çalıştırın. Önceden ısıtılmış
fırının fişini çekin ve mevcut sıcaklığı muhafaza ederken karışımı sıkın. Sonrasında nemli bir bezle bütün fırını silin.

Tuz+ Su

Yarım litre su ve 250 g tuzu karıştırın. Fırının içine bu karışımı yayın ve 15-20 dakika bekletin. Bu karışım kuruduktan sonra ıslak bir sünger ile fırını temizleyin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Hindistan cevizi nasıl yenir? Yağı ve sütü nasıl tüketilir?Hindistan cevizi nasıl yenir? Yağı ve sütü nasıl tüketilir?
Tadına doyulmaz bir mantı çeşidi: HangelTadına doyulmaz bir mantı çeşidi: Hangel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Şipşak tarif! 15 dakikada pamuk gibi bazlama nasıl yapılır?

Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

Atatürk’ün son istediği yemek... En sevdiği yemekler...

Atatürk’ün son istediği yemek... En sevdiği yemekler...

Lezzeti dünyaca ünlü! Beyaz renginin ve tadının sırrını ustası açıkladı

Lezzeti dünyaca ünlü! Beyaz renginin ve tadının sırrını ustası açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

Yolda gören dönüp bir daha bakıyor! Yurt dışından bile müşterileri var

Yolda gören dönüp bir daha bakıyor! Yurt dışından bile müşterileri var

Pastırma nasıl yenir? Nasıl pişirilir, nasıl yenmeli ve tüketilmeli?

Pastırma nasıl yenir? Nasıl pişirilir, nasıl yenmeli ve tüketilmeli?

Hindistan cevizi nasıl yenir? Yağı ve sütü nasıl tüketilir?

Hindistan cevizi nasıl yenir? Yağı ve sütü nasıl tüketilir?

Bıldırcın yumurtası nasıl yenir? Neye yarar, nasıl tüketilir?

Bıldırcın yumurtası nasıl yenir? Neye yarar, nasıl tüketilir?

Bıldırcın yumurtası nasıl yenir? Neye yarar, nasıl tüketilir?

Bıldırcın yumurtası nasıl yenir? Neye yarar, nasıl tüketilir?

Ejder meyvesi nasıl yenir? Nasıl kesilir ve soyulur, faydaları nelerdir?

Ejder meyvesi nasıl yenir? Nasıl kesilir ve soyulur, faydaları nelerdir?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.