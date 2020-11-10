Eziyet olmaktan çıkıyor! Fırının içini karbonatla temizlediğinizde...

En lezzetli yemekleri yaptığınız fırınlar sonrasında başınıza bela olabilir. Kuruyan yemek kalıntılarını kazımak fırının yüzeyine zarar verdiği gibi; çıkmaması durumunda sinirlerinizin sınırlarını da zorlar. Yemeklerin buharından ya da sakarlıklardan sonra fırın içinde kir ve yap birikebilir. Fırının yan yüzeylerinde biriken bu kirler her yemek pişirdiğinizde ısı ile aktif hale gelerek yeni yemeklere bulaşma ihtimalini doğurabilir.

FIRIN TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Fırını uzun süre kirli bırakmak temizliği zorlaştıran en önemli unsurdur. Fırının kalitesini arttırmak ve daha hijyenik olarak kalmasını istiyorsanız; düzenli aralıklarla fırını temizlemelisiniz.

Fırının yüzeyine yağların damlamasını önlemek için zemine alüminyum folyo serebilir ya da tepsi içine su koyabilirsiniz.

Yemek artıkları zemine yapışmamışken tahta kaşık ile sıyırarak kenara ayırabilirsiniz. Üzerine bir parça yemek tuzu serperek yemek atıklarının kurumasını da önleyebilirsiniz.

Elektrikli fırınları temizlemeden önce mutlaka fişi çektiğinizden emin olun.