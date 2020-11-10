Eziyet olmaktan çıkıyor! Fırının içini karbonatla temizlediğinizde...

En lezzetli yemekleri yaptığınız fırınlar sonrasında başınıza bela olabilir. Kuruyan yemek kalıntılarını kazımak fırının yüzeyine zarar verdiği gibi; çıkmaması durumunda sinirlerinizin sınırlarını da zorlar. Yemeklerin buharından ya da sakarlıklardan sonra fırın içinde kir ve yap birikebilir. Fırının yan yüzeylerinde biriken bu kirler her yemek pişirdiğinizde ısı ile aktif hale gelerek yeni yemeklere bulaşma ihtimalini doğurabilir.
Fırını uzun süre kirli bırakmak temizliği zorlaştıran en önemli unsurdur. Fırının kalitesini arttırmak ve daha hijyenik olarak kalmasını istiyorsanız; düzenli aralıklarla fırını temizlemelisiniz.
Fırının yüzeyine yağların damlamasını önlemek için zemine alüminyum folyo serebilir ya da tepsi içine su koyabilirsiniz.
Yemek artıkları zemine yapışmamışken tahta kaşık ile sıyırarak kenara ayırabilirsiniz. Üzerine bir parça yemek tuzu serperek yemek atıklarının kurumasını da önleyebilirsiniz.
Elektrikli fırınları temizlemeden önce mutlaka fişi çektiğinizden emin olun.
Fırının içindeki rafları, tepsileri ve varsa termometre gibi aparatları temizlikten önce çıkartın.
Fırını temizlerken yağ ve kir çözücü gibi kimyasallardan yararlanabileceğiniz gibi daha doğal ve herkesin evinde kolaylıkla bulunabilecek ürünleri de kullanabilirsiniz. Hatta doğal malzemelerden
kendine harika bir temizlik kürü yapabilirsiniz.
Önceden ısıtılmış fırının içerisine için sirke dolu bir kap yerleştirin ve 100 derece 15 dakika boyunca bekletin. Ardından kabı çıkartın ve köpüklü sünger yardımıyla fırının içini silin.
Bir limonu ortadan ikiye bölün ve fırının kirli bölgelerine sert bir şekilde sürün. Birkaç dakika bekledikten sonra köpüklü bez yardımıyla silin.
Kullanılmayan bir diş fırçasının üzerine karbonat dökerek ulaşılması zor olan dar alanları temizleyebilirsiniz.
Karbonat+ Su
Bir kap içerisinde ya da kaba karbonat ve suyu karıştırın. Ardından fırının iç yüzeyine bu karışımı sürün ve 30 dakika bekleyin. Bekleme süresi bitince nemli bir bez ile yan ve tabanı silin.
Amonyak+ Su
Yarım bardak amonyak ve 2 bardak suyu karıştırın. Sonrasında fırının iç yüzeyine amonyaklı suyu dağıtın. Ilık su ile ıslattığınız bir bezle fırını güzelce temizleyin.
Sirke+ Sabun+ Su
Bir kabın içerisine aynı ölçüde sirke, sıvı sabun ve suyu ekleyin. Bu karışımı sünger yardımıyla fırının iç tarafını temizleyebilirsiniz.
Sabun+ Portakal Yağı + Karbonat
2 yemek kaşığı sıvı sabun, 2 yemek kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı portakal yağı ve yaklaşık 1 fincan sıcak suyu karıştırın. Tüm malzemeler homojen bir macun kıvamına gelene kadar harmanlayın. Temizlemeye başlamadan önce fırını 140 derecede 10 dakika boyunca çalıştırın. Önceden ısıtılmış
fırının fişini çekin ve mevcut sıcaklığı muhafaza ederken karışımı sıkın. Sonrasında nemli bir bezle bütün fırını silin.
Tuz+ Su
Yarım litre su ve 250 g tuzu karıştırın. Fırının içine bu karışımı yayın ve 15-20 dakika bekletin. Bu karışım kuruduktan sonra ıslak bir sünger ile fırını temizleyin.
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