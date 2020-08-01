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FA Cup'un sahibi Chelsea'yi yenen Arsenal oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.08.2020 21:57 | Son Güncelleme

İngiltere Federasyon Kupası final maçında Arsenal, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

FA Cup'un sahibi Chelsea'yi yenen Arsenal oldu

İngiltere Federasyon Kupası final maçında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan ve uzatmalarla 100 dakikayı bulan karşılaşma, Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Arsenal, bu sonucun ardından Federasyon Kupası'nın sahibi oldu.

Arsenal'e kupayı getiren golleri 28. (p) ve 67. dakikalarda Aubameyang kaydetti. Chelsea'nin tek golünü ise 5. dakikada Christian Pulisic attı.

Chelsea'de Mateo Kovacic, 73. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi.

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ARSENAL, 14. KEZ KUPANIN SAHİBİ

Arsenal, 21. kez final oynadığı Federasyon Kupası'nı 14. kez müzesine götürmeyi başardı.

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