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Faaliyet eş anlamlısı nedir? Faaliyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faaliyet sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir. Cümle içerisinde çoğunlukla isim olarak kullanılmaktadır. Faal sözcüğünden türeyen bu sözcük "canlılık, hareketli olma, etkili olma" gibi anlamlara gelmektedir. Bu sözcük ile aynı manaya gelen birçok sözcük mevcuttur. Peki, faaliyet kelimesinin eş anlamı nedir?

Faaliyet eş anlamlısı nedir? Faaliyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

"Çalışma, işler durumda olma, hareket hâlinde" gibi anlamları olan faaliyet Arapça kökenlidir. Arapça "faˁˁāl" kelimesinden türemiştir. Bu kelime "eyleyici, etkin" anlamlarına gelir. Bu kelime Türkçede 20. yüzyılda türetilmiş Osmanlıca bir sözcüktür. İlk zamanlarda "etkin olma, aktiflik" anlamında kullanılırken zamanla "belli bir sahada çalışma" anlamı daha yoğun kullanmaya başlanmıştır. Faaliyet kelimesi "faaliyete geçmek" veya "faaliyette bulunmak" gibi birleşik sözcük olarak kullanılır. Ayrıca "faaliyet raporu, faaliyet giderleri, girişimcilik faaliyeti" gibi kalıplaşmış ifadeler de vardır.

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Faaliyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Faaliyetin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "etkinlik"tir. Etkinlik kelimesi faaliyet kelimesinin yerine tercih edilebilmektedir. Arapça kökenli bir sözcük olan faaliyetin diğer eş anlamlıları ise aşağıdaki gibidir:

  • Etkinlik
  • Çalışkanlık
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Faaliyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Faaliyet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile ilgili bazı örnek cümleler verilebilir:

  • Okul etkinliklerimiz her yaz düzenli olarak tekrarlanır.
  • O kadın küçük çocuklar için çok faydalı etkinlikler yaptı.
  • Geçen gün tren garında ilgi çekici bir etkinlik vardı.
  • Sosyal etkinlik sayımızı her geçen gün daha da arttırıyoruz.
  • Önümüzdeki pazar günü gençler için güzel bir etkinlik yapılacak.
  • Bu durumda ne hocanın bilgisi vardı ne de çocuğun çalışkanlığı.
  • Tüm hayatı boyunca çalışkanlığı takdir görmüştü.
  • Onun bu kadar çalışkan olması tercih edilmesinin sebebiydi.
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