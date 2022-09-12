Faaliyet eş anlamlısı nedir? Faaliyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

"Çalışma, işler durumda olma, hareket hâlinde" gibi anlamları olan faaliyet Arapça kökenlidir. Arapça "faˁˁāl" kelimesinden türemiştir. Bu kelime "eyleyici, etkin" anlamlarına gelir. Bu kelime Türkçede 20. yüzyılda türetilmiş Osmanlıca bir sözcüktür. İlk zamanlarda "etkin olma, aktiflik" anlamında kullanılırken zamanla "belli bir sahada çalışma" anlamı daha yoğun kullanmaya başlanmıştır. Faaliyet kelimesi "faaliyete geçmek" veya "faaliyette bulunmak" gibi birleşik sözcük olarak kullanılır. Ayrıca "faaliyet raporu, faaliyet giderleri, girişimcilik faaliyeti" gibi kalıplaşmış ifadeler de vardır.
Faaliyetin eş anlamlısı olan sözcüklerden biri "etkinlik"tir. Etkinlik kelimesi faaliyet kelimesinin yerine tercih edilebilmektedir. Arapça kökenli bir sözcük olan faaliyetin diğer eş anlamlıları ise aşağıdaki gibidir:
Faaliyet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile ilgili bazı örnek cümleler verilebilir: