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Faaliyet nasıl yazılır? Faaliyet mi faliyet mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

04.01.2024 18:58 | Son Güncelleme:
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Türkçemizi doğru bir şekilde kullanmak ve dilimizde bulunan kelimeleri doğru bir şekilde yazmak en önemli konulardan biridir. Dilimizde çok sayıda kelime bulunduğundan bazı sözcüklerin yazımında sıklıkla imla yanlışına düşülmektedir. Faaliyet sözcüğü de yazım şeklinde çoğunlukla hata yapılan kelimelerden biridir. Kelimelerin yazımından emin olunmadığında sözlük sitelerinden araştırmak gerekir. Peki, faaliyet nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Hem gündelik konuşmalarda hem de yazılı metinlerde birçok sözcük kullanır ve birçok sözlükle karşılaşırız. Faaliyet kelimesi de yaygın olarak karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelime Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça “faʿāliyyet” sözcüğünden çevrilerek dilimize aktarılmıştır. Yabancı kökene sahip olan bu kelimenin yazım stilinde birçok kullanıcı imla hatası yapmaktadır. Bu hataları gidermek ve dilimizi güzel kullanabilmemiz için sözlük sitelerinden yararlanmak önemlidir.

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Faaliyet nasıl yazılır?

Faaliyet sözcüğü birçok farklı alanda karşımıza çıkan kelimelerden biri olarak bilinmektedir. Gerek yazışırken gerekse günlük sohbetlerde duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa doğru bir biçimde aktarabilmek için dilimizi doğru kullanmamız önemlidir. Bu noktada faaliyet yazımı ile ilgili soru işaretleri akıllara gelebilir. Faaliyet sözcüğünün yazımında sıklıkla imla hatasının görülmesinin ana nedenlerinden biri söylendiği gibi yazılmasıdır.

Bu hatayı düzeltmek için ise sözlük sayfalarından faydalanılmaktadır. Bu sözlük sayfaları arasında Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sayfası en ön sırada yer alır. Ayrıca bu sayfa içerisinden sözcüklerin manalarını da öğrenmek mümkündür. Bu bağlamda faaliyet TDK’ye göre manası şöyle olan bir kelimedir:

  • (İsim) Bir yerde bulunan devingenlik, canlılık hali.
  • (isim) İştigal ya da çalışma.
  • (isim) Aktivite, etkinlik.

Faaliyet mi faliyet mi?

Faaliyet sözcüğü, yapılan etkinlikleri, hizmetleri ya da kalabalık bir ortamdaki hareketliliği belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük birçok kullanıcı tarafından genellikle “faliyet” şekilde yazılmaktadır. Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu sözcüğün doğru yazım şekli her zaman “faaliyet” şeklinde olmalıdır.

Bu kelimenin içerisinde yer alan “a” harfinin yazıya dökülürken bir kere kullanılması yanlıştır. Kelimenin içerisinde toplamda yan yana gelen 2 tane “a” harfi vardır. Bu yüzden faaliyet sözcüğü her zaman faaliyet şeklinde yazılarak kullanılmalıdır. Türkçemizi hem etkili hem de akıcı kullanabilmemiz için sözcüklerin yazımından emin olmamız son derece önemli bir konudur. Bu bilgiler ışığında faaliyet doğru yazılışı şu şekilde olan bir sözcüktür:

  • Faaliyet (doğru kullanım)
  • Faliyet (yanlış kullanım)
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