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Faaliyete geçen Popocatepetl Yanardağı korkuttu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2019 16:02 | Son Güncelleme

Meksika’da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda gece boyunca devam eden hareketlilik korkuttu. Yanardağın patlama anı ise uydu görüntüsü sayesinde uzaydan görüntülendi.

Meksika’nın Puebla eyaletinde yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda gece boyu hareketlilik yaşandı. Başkent Meksika City’de 6 belediye, Popocatapetl’de meydana gelen yeni patlamalar yüzünden püsküren 2,5 kilometrelik kül sütununun halkın üzerine etkisi ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. Meteorolojik uydu "GOES16", volkanın patladığı anı kaydederek görüntüleri sosyal ağlardan paylaştı.

VİDEO YAYINLANDI

Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Sekreterliği Meteoroloji Çalışmaları ve Tahmin Merkezi sosyal medya hesapları üzerinden, kül sütununun konuşlandırılmasını gösteren videoyu yayımladı. Videoda kraterden sağa doğru çıkan küllerin uydu tarafından yakalanan görüntüleri yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Popocatepetl yanardağ

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