Fabio Capello, Juventus'un Lionel Messi teklifini açıkladı

Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'i çalıştıran dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 yendiği maç sonrası Katalan devinin Arjantinli süperstarı Lionel Messi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer itirafında bulundu.

Sky Sport İtalia'ya konuşan 73 yaşındaki başarılı hoca, Juventus'u çalıştırdığı dönemde yıldız futbolcu için teklifte bulunduklarını açıklarken "Messi'yi ilk defa 16 yaşındayken Gamper Trophy turnuvasında gördüm. Sahaya çıktığı anda taraftarlarımız onun için çıldırmaya başlamıştı. Sonra Rijkaard'ın yanına gittim ve 'Onu bize kiralayabilir misiniz?' diye sordum" ifadelerini kullandı.

Katalan devinin o dönemde kadrosunda Avrupa Birliği dışından üçten fazla oyuncu bulundurduğunu söyleyen Capello, "Buna rağmen Rijkaard, bana sorunu çözeceklerini söyledi" şeklinde konuştu.

