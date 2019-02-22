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Fabrika çalışanı havaya uçtu!

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

Çin'de hidrojeneratör reaktöründe temizlik yapıldığı sırada meydana gelen patlamada bir işçi çıkan alev topuyla havaya savruldu. Dehşete düşüren patlama kameralara anbean yansıdı.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin'de bir hidrojeneratör reaktöründe temizlik yapıldığı sırada patlama yaşandı. 2018'in Mayıs ayında yaşandığı belirtilen olaya ait görüntüler ise izleyenleri dehşete düşürdü. Wang Moumou isimli Çinli yetkili temizlik yaptığı sırada yaşanan patlamadan yaralı olarak kurtuldu.

Çin'de bulunan bir hidrojenasyon reaktöründe yapılan rutin temizlik çalışmaları sırasında birbiriyle etkileşime geçmemesi gereken iki kimyasal gaz bir araya gelerek korkunç bir patlamaya sebebiyet verdi. 1 numaralı reaktörü temizleyen Wan Moumou isimli fabrika işçisi temizlik sırasında reaktörün içine patlayıcı maddelerin girmesine sebep oldu. Temizlik yaparken, reaktörün içerisinde koruyucu nitrojen gazının olmadığını fark etmeyen Moumou, ethanol ile diğer kimyasalların bir araya karışmasıyla birlikte patlamaya maruz kaldı.

İŞÇİNİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Hirdojenasyon reaktöründe bir anda yaşanan patlama ile ne olduğunu anlayamayan Moumou metrelerce yükseklikteki platformdan adeta uçtu. Yetkililer olayla ilgili soruşturmaya devam ederken, ethanol ile Raney nikelinin havayla temas etmesi sonucunda patlamanın yaşandığını duyurdu.

Moumou'nun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
çin hidrojeneratör reaktörü

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