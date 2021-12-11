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Fabrika gibi okulun cirosu 1 milyon lirayı aştı

11.12.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'teki Cemil Özgür Meslek Teknik Anadolu Lisesinde geçen yıl kurulan ve günlük 8 ton kimyasal madde üretimi yapılan atölyede hazırlanan dezenfektan ve temizlik malzemeleriyle çevre illerdeki okulların ihtiyacı karşılanıyor - Kimya Teknolojileri Alan Şefi Nargül Korkmaz: - "Hakkari, Van, Siirt ve Ağrı gibi çevre illere desteğimiz oldu. Yıl bitmeden 1 milyon lira ciroyu aşmış durumdayız" - Öğrencilerden Mehmet Savucu: - "Burada ürettiğimiz ürünleri Bitlis ve bölgedeki okullara gönderiyoruz. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Cemil Özgür Meslek Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, atölyelerinde dezenfektan ve temizlik malzemeleri üretiyor.

Okulun kimya bölümünde eğitimini sürdüren 13 öğrenci, geçen yıl nisan ayında kurulan atölyede öğretmenlerinin gözetiminde dezenfektanın yanı sıra birçok temizlik malzemesi hazırlıyor.

Bir fabrika gibi üretim gerçekleştirerek hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan öğrenciler, bugüne kadar atölyede 28 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi imal etti.

Üretilen el ve yüz dezenfektanı, yüzey temizleyici, kolonya, bulaşık makinesi parlatıcısı, kireç sökücü, köpük sabun, tuz ruhu, tuvalet ve banyo parlatıcısı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu ve sıvı el sabunu hem ildeki hem de çevredeki okullara gönderiliyor.

Okulun Kimya Teknolojileri Alan Şefi Nargül Korkmaz, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle başladıkları üretime yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle okullardaki dezenfektan ve temizlik malzemesi ihtiyacının yüksek olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Hakkari, Van, Siirt ve Ağrı gibi çevre illere desteğimiz oldu. Yıl bitmeden 1 milyon lira ciroyu aşmış durumdayız. Burada 13 öğrenciyle faaliyet gösteriyoruz. Öğrencilerimiz hem işi öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Salgının başında dezenfektan başta olmak üzere sabun ve çamaşır suyu üretimimiz yoğundu. Şu anda talep doğrultusunda bulaşık deterjanı, kolonya ve parlatıcı gibi birçok ürünü üretebiliyoruz. Öğrencilerimiz burada piyasada çalışabilecekleri alanlarda işleri öğreniyor."

Atölyenin günlük 8 ton üretim yapabilecek kapasitede olduğunu dile getiren Korkmaz, "Hatta şartları zorladığımızda 10 ton kapasiteye çıkabiliyoruz. Buranın küçük çaplı bir fabrikanın üretimine eş değer olduğunu söyleyebiliriz. Gerekli destek sağlanırsa ve atölyemiz büyütülürse, üretimi daha da artırma şansımız olur. Bu hem ilin ekonomisine hem de öğrencilerimizin aile ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Öğrenci Mehmet Savucu da "Bu iş gelecekte mesleğimiz olabilir. İş bulamazsak arkadaşlarımızla iş yerimizi kurabiliriz. Burada ürettiğimiz ürünleri Bitlis ve bölgedeki okullara gönderiyoruz. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz." diye konuştu.

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