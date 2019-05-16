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Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.05.2019 07:02 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir fabrikada kolunu helezon makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı.

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

Eğirdir’de faaliyet gösteren bir un fabrikasında 30 yaşındaki Ali B. isimli işçi çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kolunu helezon makinasına kaptırdı.

Kolunu omzuna dek makinaya kaptıran Ali B. ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralı durumdaki işçiyi kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

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İşçinin ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta fabrika işçi

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Rabbim acil şifalar versin, rızkının peşinde abimiz:(
Zaten kazandığı da kıt kanaat yetiyordur. Allah yardım etsin, inşallah sağlığına kavuşur.
ALLAH ŞİFALAR VERSİN.
Yav güzel kardeşim,nasıl kaptırdın kolunu oraya.Dikkatli olsana biraz.Çocuk oyuncağı değil ki bu.Yazık sana.
@beyazitozturk senin gibiler in imkansızlıklardan sanayide sürünmesini çok isterim o zaman anlarsın
Ansil yorum bu ne az düşünceli yazsana kaza bu işte öylesi böylesi mi var sanki bilerek sokmuş
ben elektronik yuksekokul mevzunu bı lastik tamircısıyım,biraz beynın varsa anlamısındır ne demek ıstedıgımı
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