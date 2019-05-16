Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

Eğirdir’de faaliyet gösteren bir un fabrikasında 30 yaşındaki Ali B. isimli işçi çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kolunu helezon makinasına kaptırdı.
Kolunu omzuna dek makinaya kaptıran Ali B. ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralı durumdaki işçiyi kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.
İşçinin ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
(İHA)
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