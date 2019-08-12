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Face ID gözlük ve bant ile kandırıldı

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TEKNOLOJİ  | 12.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

Apple, iPhone X ve sonrası modellerinde bildiğiniz gibi yüz tanıma teknolojisi Face ID’ye geçiş yapmıştı. Secure Enclave ve Neural Engine teknolojileri sayesinde kandırılması Android cephesine göre çok daha zor olan Face ID, bugün gözlük ve bant kullanılarak kandırıldı.

Face ID gözlük ve bant ile kandırıldı

Güvenlik araştırmacılarının toplandığı During Black Hat USA 2019 etkinliğinde; Face ID’nin zor da olsa kırılacağını gözler önüne serdi.

Araştırmacılar X gözlük olarak isimlendirilen gözlük ile; kurbanın cep telefonunun kilidini açtıktan sonra gözlüğe bantları takmış ve bu gözlüğü uyuyan kurbanın yüzünü okutarak parasını Apple Pay (mobil ödeme) uygulaması yoluyla transfer etmeyi başarmış.

Oldukça zahmetli olan bu yöntemin günlük hayatta uygulanması oldukça zor. Ancak yine de Apple bu olaydan muhtemelen ders çıkarıp, 3. nesil Face ID ile güvenliği bir üst seviyeye çıkaracaktır.
Son olarak araştırmacıların bu gözlüğü oluşturmanın çok düşük maliyetli olduğunu ve kesin sonuç alınabileceğini söylediklerini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Face ID iPhone X

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