Face ID ve Touch ID 2021 yılında iPhone’larda olacak

Ünlü analiste göre; Apple, ekrana gömülü Face ID ve Touch ID özellikleri üzerinde çalışıyor. Ancak Apple’ın çözmesi gereken sorunlar olduğu için ünlü analiste göre bu özellikler 2021 yılında tanıtılacak olan iPhone’larda kullanılacak.

Apple, 2019 yılında tanıtacağı iPhone modellerinde de Face ID’den dolayı demode olan çentiği yine kullanacak. Çentik tasarımdan 2020 veya 2021 yılında anca vazgeçebilecek olan Apple, bu yıl ütopik bir özellik sunmalı ki 7-8 yıl sonra ilk defa düşen iPhone satışlarını toplayabilsin.

Bu yıl tanıtılacak olan iPhone modellerinde Apple A13 yonga seti ve 4 GB RAM yer alacak. Ayrıca Apple bu yıl ilk defa üçlü kamera kurulumuna geçiş yapacak. Gelen sızıntılara göre; bu kameralar telefonun arka bölümüne öylesine çirkin konumlandırılacak ki, rakipleri Apple’ın karşısında ekstra bir hamle yapma gereği bile duymayacak.

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