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FaceApp herkesin telefonuna girdi

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TEKNOLOJİ  | 20.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Tüm dünyada bir çılgınlık haline dönüşen fotoğraf yaşlandırma uygulaması FaceApp şimdi ABD Senatosu’nun gündeminde.

FaceApp herkesin telefonuna girdi

Uygulamanın bir Rus start-up’ı tarafından geliştirildiğini tespit eden ABD senatosu, uygulamanın yarattığı güvenlik riskleri konusunda rapor hazırlıyor. Demokrat Parti senatörü Chuck Schumer şimdiden uygulamayı incelemeleri için FBI ve FTC’yi göreve çağırdı.

ABD dijital güvenlik kurumları ile uygulamanın olası gizli ajanları ve telefonlarda neden olabileceği güvenlik risklerini inceleyecek senato, ABD kamu görevlillerine uygulamayı kullanmayı yasaklayabilir.

ABD, İngiltere, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore arasında çok ciddi bir dijital çatışma sürüyor ve ülkeler blok şeklinde birbirlerine saldırabiliyor. ABD, şimdi FaceApp’ın bir tür trojana dönüşmesinden veya kullanıcı verilerini çalmasından endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FaceApp abd

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