FaceApp'in öğrendiğinizde kanınızı donduracak kullanıcı lisansı!

Sosyal medyayı kasıp kavuran yaşlandırma uygulaması FaceApp, dünya genelinde birçok kişinin eğlence kaynağı olmuş durumda. Milyonlarca kişinin kullandığı ve başarılı bir şekilde fotoğrafları yaşlandıran uygulama, fazlasıyla eğlenceli olsa da içerisinde büyük bir sorunu barındırıyor.

Yapay zekâya sahip fotoğraf editörü uygulaması; kişileri yaşlandırabiliyor, gençleştirebiliyor ve kişilerin farklı bir cinsiyette nasıl görüneceğini betimleyebiliyor. Tabii ki bu kadar başarılı olan bir uygulama, birçok kişinin farkına varmadığı bir güvenlik ve gizlilik sorununu da beraberinde getiriyor.

FaceApp'in hizmet koşulları, "Aşağıdaki lisans dışında, FaceApp ve sizin aranızda bulunan Kullanıcı İçeriği'ne ait tüm haklar size aittir. Dahası FaceApp, Hizmetler'de ya da Hizmetler aracılığıyla paylaştığınız hiçbir şeyin mülkiyetini talep etmez" şeklinde bir açıklamayla başlıyor.

Bu alana kadar herkes bir sorun olmadığını düşünecektir ancak "aşağıdaki lisans" ibaresinin, olayın koptuğu nokta olduğunu söyleyebiliriz. Bölümün ilerleyen kısmındaki ifadeler şu şekilde: