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FaceApp'in öğrendiğinizde kanınızı donduracak kullanıcı lisansı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 18.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

Son günlerde gündeme bomba gibi düşen yediden yetmişe herkesin kullandığı FaceApp uygulaması, başka bir konu ile de gündeme oturdu. Kullanıcı sözleşmesinde son derece ağır konulara yer veren FaceApp, kullanıcıların tüm haklarına sözleşme kapsamınca el koyuyor.

Sosyal medyayı kasıp kavuran yaşlandırma uygulaması FaceApp, dünya genelinde birçok kişinin eğlence kaynağı olmuş durumda. Milyonlarca kişinin kullandığı ve başarılı bir şekilde fotoğrafları yaşlandıran uygulama, fazlasıyla eğlenceli olsa da içerisinde büyük bir sorunu barındırıyor.

Yapay zekâya sahip fotoğraf editörü uygulaması; kişileri yaşlandırabiliyor, gençleştirebiliyor ve kişilerin farklı bir cinsiyette nasıl görüneceğini betimleyebiliyor. Tabii ki bu kadar başarılı olan bir uygulama, birçok kişinin farkına varmadığı bir güvenlik ve gizlilik sorununu da beraberinde getiriyor.

FaceApp'in hizmet koşulları, "Aşağıdaki lisans dışında, FaceApp ve sizin aranızda bulunan Kullanıcı İçeriği'ne ait tüm haklar size aittir. Dahası FaceApp, Hizmetler'de ya da Hizmetler aracılığıyla paylaştığınız hiçbir şeyin mülkiyetini talep etmez" şeklinde bir açıklamayla başlıyor.

Bu alana kadar herkes bir sorun olmadığını düşünecektir ancak "aşağıdaki lisans" ibaresinin, olayın koptuğu nokta olduğunu söyleyebiliriz. Bölümün ilerleyen kısmındaki ifadeler şu şekilde:

"(Bu anlaşmayı onaylayarak) FaceApp'e; şu an bilinen ya da daha sonradan üretilmiş herhangi bir medya formatında, sizin Kişisel İçeriğiniz ile ilişkili olan Kişisel İçeriğinizi kullanmak, kopyalamak, değiştirmek, adapte etmek, yayınlamak, çevirmek, türemiş çalışmalar yapmak, dağıtmak, kamuya yayınlamak gibi konularda sürekli, geri çevrilemez, özel olmayan, telifsiz, dünya çapında, tamamen ücretli, transfer edilebilir ve alt lisanslanabilir lisans verirsiniz. Hizmetleri kullanarak Kullanıcı İçeriğinin ticari olarak kullanılabileceğini kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, FaceApp'in Kullanıcı İçeriğinizi ticari olarak kullanmasının size ya da Kişisel İçeriğiniz adına hareket etmeye yetkisi olan herhangi birine herhangi bir zarar vermeyeceğini de kabul edersiniz."

Yani FaceApp üzerinden herhangi bir şey yaptığınız zaman FaceApp, bu 'şeyle' istediğini yapma hakkına sahip. FaceApp, sizin içeriklerinizi sizin izninizi almadan (aslında uygulamayı kullanarak izin veriyorsunuz) paylaşabilir, görüntüleyebilir ve kullanabilir.

Tüm bunların yanı sıra, yine sözleşmede geçtiği üzere bu paylaşım ya da kullanımlar sonucunda maddi, manevi ya da psikolojik herhangi bir zarar görürseniz bunun farkında olduğunuzu da beyan ettiğiniz için tüm haklarınızdan feragat etmiş oluyorsunuz.

Son olarak FaceApp'in dosyalarınızı depolama konusunda da küçük bir açıklaması olduğunu, siz hizmetteki verilerinizi silseniz bile FaceApp'in bu verileri depolama hakkına sahip olduğunu da söylemekte fayda var. Nasıl diye sorarsanız, uygulamayı kullanmaya başlayarak bu hakkı FaceApp'e siz veriyorsunuz.

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