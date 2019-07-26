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Facebook 5 milyar dolar ceza ödemeye mahkum oldu

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TEKNOLOJİ  | 26.07.2019 09:06 | Son Güncelleme

ABD’de Ticaret Bakanlığı’nın ilgili skandal nedeniyle yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Facebook’un kullanıcı verilerini kontrolsüzce 3. şirketlere sattığı ortaya çıktı.

Facebook 5 milyar dolar ceza ödemeye mahkum oldu

Bu şirketlerden birinin ise elde ettiği kişisel verilerle, kullanıcıların önüne çıkardığı “sahte haberler” yoluyla insanlar üzerinde psikolojik deneyler yaptığı anlaşılmıştı.

Deneylere konu alan kullanıcıların sayısı sadece 500 kişi olarak tespit edilmişti. Ancak, Facebook’un bu deneylerin yapılmasına imkan sağlayan bir ortam sunması nedeniyle suçlu olduğuna karar verildi. Cezanın da, yasaları yok sayan bu uygulama nedeniyle ağır olduğunun altı çiziliyor.

Öte yandan Zuckerberg’ün ne ABD’de ne de İngiltere’de yargılanmaması ve olaydaki sorumluluğu için kişisel bir ceza ödemeyecek olması da tepki çekti. Zuckerberg’ün, kişisel çıkarlarını korumak amacıyla şirketin bu kadar büyük bir cezayı ödemesine razı olduğu ve bunun da hissedarlara zarar verdiği de vurgulanıyor. Cambridge Analytica skandalı sırasında, deneyi yapan İngiliz şirketin yöneticileri ile Zuckerberg arasında yoğun bir e-mail trafiğinin olduğu belirlenmişti.

Dolayısıyla Zuckerberg’ün Facebook kullanıcıları üzerinde bu deneylerin yapılmasına bizzat izin verdiği biliniyor ama yine de kişisel bir ceza almaması tepki çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd facebook ceza ABD’de Ticaret Bakanlığı

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