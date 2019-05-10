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Türkiye'den Facebook'a ceza! Tam 1 milyon 650 bin lira

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 10.05.2019 16:31 | Son Güncelleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "veri ihlali" gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Türkiye'den Facebook'a ceza! Tam 1 milyon 650 bin lira

Kurul, internet üzerinden Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar'ın, kullanıcı fotoğraflarına erişmek için üçüncü taraf uygulamalara izin veren bir fotoğraf "API hatası"nın keşfedildiğini açıklaması üzerine, veri ihlalinin bulunup bulunmadığı yönünde resen inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, hatanın 13-25 Eylül 2018'de 12 gün boyunca gerçekleştiğini belirleyen Kurul, hataya zamanında müdahale edilmediğini, bu konuda teknik ve idari tedbirlerin alınmasında eksikliklerin yaşandığını tespit etti.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN İHLAL EDİLDİĞİ SONUCUNA ULAŞILDI

Facebook’un kendi platformundaki veri akışını kontrol etme noktasında sıkıntılar yaşadığı görüşüne varan Kurul, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan veri güvenliğine ilişkin hükümlerin ihlal edildiği sonucuna ulaştı.

Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 100 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Ayrıca, Kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir" hükmü hatırlatılarak, veri ihlali nedeniyle gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook'a 550 bin lira idari para cezası verilmesi de kararlaştırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook Kişisel Verileri Koruma Kurulu para cezası

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
elinize sağlık yol öyle hem salyangoz sat hem vergi ödeme. göz açtırmayın
her şey çok güzel olacak
iyi olmus, tum bilgilerimizi dataliyorlar. Dunyaya yon vereiliyor bu sayede.
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