Mynet Trend

Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı aldı

sesamos sesamos
TEKNOLOJİ  | 03.05.2019 00:55 | Son Güncelleme

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, bazı beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağ veya antisemitik kişi ve kuruluşların hesabını "tehlike arz ettiği için" kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatma kararı aldı

Facebook, ırkçı söylemlerde bulunan veya etnik ve dini gruplara karşı nefret yayan hesapların kapatılması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biz, ideolojileri fark etmeksizin şiddete ve nefrete yönelen veya teşvik eden birey ve kuruluşları tehlike arz ettiği için her zaman yasaklamaktayız. Potansiyel ihlalcilerin değerlendirilme süreci oldukça geniştir ve bugün bu hesapları kaldırma kararımızı almamızı sağlayan şey budur." ifadelerine yer verildi.

Facebook'un kapatma kararı aldığı hesapların arasında komplo teorileriyle tanınan Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, ABD'li aşırı sağcı Milo Yiannopoulos ve Laura Loomer ile "İslam Milleti" adlı siyahi hareketin lideri Louis Farrakhan'a ait hesapların da olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Facebook tarafından alınan bu hesapların kapatılması kararı insan hakları örgütleri ve aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Söz konusu hesapların sosyal medya üzerinden şiddet ve nefret yaydığını dikkati çeken insan hakları örgütleri, uzun zamandır Facebook başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına gerekli önemleri alması çağrısında bulunuyordu.

(AA)

Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak mesleklerGelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler
Acer Predator Thronos oyuncu kabini Türkiye’de ilk kez Teknosa’daAcer Predator Thronos oyuncu kabini Türkiye’de ilk kez Teknosa’da
E-sporda emeklilik yaşı 25'e indiE-sporda emeklilik yaşı 25'e indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook ırkçı paylaşım facebook hesabı nefret söylemi

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

10 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar! Anne isyan etti

Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

Soğana hücum! 5 ton 1 saatte bitti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acer Predator Thronos oyuncu kabini Türkiye’de ilk kez Teknosa’da

Acer Predator Thronos oyuncu kabini Türkiye’de ilk kez Teknosa’da

E-sporda emeklilik yaşı 25'e indi

E-sporda emeklilik yaşı 25'e indi

Türkiye’de Instagram, Facebook’u geçti

Türkiye’de Instagram, Facebook’u geçti

ASUS, “Birlikte 30 Yıl” kampanyasını duyurdu!

ASUS, “Birlikte 30 Yıl” kampanyasını duyurdu!

WhatsApp,Instagram ve Facebook çöktü mü? Bakanlıktan ilk açıklama

WhatsApp ve Instagram çöktü mü?

Google'dan yeni 'otomatik silme' özelliği

Google'dan yeni 'otomatik silme' özelliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.