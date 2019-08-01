Facebook çılgınlar gibi büyüme rakamlarına ulaştı

Q2 finansal raporuna göre, kazançları geçen yılın aynı dönemine göre kazancı %28 artan Facebook büyük bir sıçrama yaptı.

Sosyal medya devinin şu anda 2.4 milyar aktif aylık kullanıcısı bulunuyor. Hergün online olan aktif kullancısı sayısı ise 1.59 milyar. Bu da geçen yıla oranla %8 artış anlamına geliyor. Finansal analistler, şirketin ödediği cezalara rağmen büyük kazanç rakamları açıklamasını çok olumlu buluyor.

Faacebook’un Q2 raporlarına göre reklam gelirlerinin %94’ü artık mobil reklamlardan geliyor. Geçen yıl ise bu rakam %91 idi.

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