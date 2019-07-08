Facebook modaröterleri çok zor durumda

Sürekli silahlı çatışma, tecavüz, şiddet, insan öldürme görüntüleri seyretmek zorunda kalan Facebook moderatörleri arasında panik atak, depresyon ve şiddete eğilim gibi sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

ABD’de 1000 kadar, dünya çapında da toplam 15 bin moderatörü bulunan Facebook, moderatörlere üç buçuk hafta süren teknik ve psikolojik eğitim veriyor. Buna rağmen çoğu video katlanılabilecek gibi değil. Arizona’da bir market çıkışında beyzbol sopasıyla ölen kadar dövülen, yalvaran, yardım çığlıkları atan bir kurbanın videosu gibi paylaşımları seyretmek hiç kolay değil. Buna maruz kalan her moderatörde ağır psikolojik sorunlar baş gösteriyor. ABD’deki modaratörlerin ise bu iş için saat başına 15 dolar aldığı biliniyor. Bu ise, asgari ücretten 4 dolar yüksek.

Öte yandan sosyal medyanın, topumda şiddetin ne kadar yaygın olduğunu kanıtladığını da kabul etmek gerekiyor. Tüm bu şiddet videolarını yükleyen insanların dışında, bir de vidolara yansımayan şiddet olayları var. Facebook moderatörleri şimdiden cevap bulamadıkları bu ağır sorunun psikolojik baskısı altında eziliyor: İnsanlık nereye gidiyor?

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