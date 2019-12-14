Facebook portal TV yeni özelliklerle geliyor

Bundan kısa bir süre önce Facebook şirketi portal TV denilen yeni bir platform kurdu. Burada kullanıcılar için yeni sürprizler ve farklı uygulamalar yer alıyordu. Şirket tarafından Portal TV için yeni özellikler getirildi. Bu özellikler sayesinde sanal bir sahne üzerinde şarkı söylemek mümkün hale geldi. Yeni Mic Drop özelliği, Facebook Messenger’dan video görüşmesi gerçekleştirirken Katy Perry’den ‘Roar’, Coldplay’den ‘Viva La Vida’, Guns N’ Roses ve Bon Jovi’den çeşitli şarkılarla performans sergilemenizi sağlıyor.

Facebook Portal TV yeni donanımlar sunuyor



Dünyanın en büyük şirketleri şu anda artırılmış gerçeklik üzerinde çalışmalar yürütüyor. Facebook portal ile ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler bu kuruluşun da artırılmış gerçeklik faaliyetlerini hızlandıracağını gösteriyor.

Ayrıca şirket tarafından Watch Tohether özelliği yakın bir zamanda geliştirildi. Portal TV üzerinden artık bu özelliği kullanabileceksiniz. Watch Tohether sistemi sayesinde, videolu görüşme yaparken aynı zamanda video izleme imkanınız da bulunacak. Böylece hiçbir işinizden geri kalmayacaksınız. Portal sahipleri, Portal cihazlarına WhatsApp hesapları yerine Facebook Messenger ile giriş yapma imkânına da kavuşacak.