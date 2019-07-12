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Facebook reklamlara el attı

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TEKNOLOJİ  | 12.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Facebook reklamları, dünyanın başına dert oldu. Ama Zuckerberg şimdi reklamlar konusundaki şikayetlere cevap vermek için yeni bir uygulamaya başlıyor.

Facebook reklamlara el attı

Son yıllarda, ABD seçimlerini etkilemekten, insanların üzerinde izinsiz deneyler yapmaya kadar her meselenin altından Facebook reklamları çıktı. Zuckerberg de yıllardır bu reklam problemini düzeltmek için yeni yöntemler geliştiriyor.

Son açıklamaya göre Facebook artık reklamlarda daha fazla şeffaflık kullanacak. Böylece reklamı veren şirket hakkında daha detaylı bilgi verirken, kullanıcının o reklamı neden gördüğü ve reklam verenin kullanıcının hangi bilgilerini görebildiğini gösterecek.

Facebook bu yeni özellik için kullanıcı hesaplarında Reklam sekmesi altına “reklamverenler ve şirketler” ismiyle yeni bir bölüm açacak ve ilgili bilgileri de burada detaylıca gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
facebook abd reklam

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