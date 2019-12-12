Facebook, Spotify ve Google Vergi ile Tanışıyor!

Bu doğrultuda TELKODER yabancılardan alınmayan, sadece yerli şirketler tarafından sunulan hizmetlerden alınan vergilerde adaletin sağlanmasını savunuyordu. Gelinen noktada 7 Aralık 2019 Cumartesi günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı yeni yasa ile gündemimize yüzde 7,5 oranında bir dijital hizmet vergisi girdi. Ülkemizde verdikleri hizmetlerden büyük gelir elde eden küresel ITH şirketleri de Türkiye’de kurulmuş, tam mükellefiyeti bulunan bir şirketleri olmasa dahi vergi verecekler.

Düzenleme ile getirilen önemli bir uygulama da vergi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından erişimin engellenecek olması.

Rekabet Kurumu İsttelkom’a “Dur” Dedi!

