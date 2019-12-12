Mynet Trend

Facebook, Spotify ve Google Vergi ile Tanışıyor!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Türkiye’de internet tabanlı hizmet sunan yerli şirketlerin yaşadığı rekabet sorunları dönem dönem TELKODER tarafından ortaya konan rapor ve çözüm önerileriyle gündeme geliyordu. Yerli İnternet Tabanlı Hizmet (ITH) şirketleri yüksek maliyetlerle yatırım yapıp yüksek vergiler ödemek durumunda kalıyordu. Ancak Google, Facebook, YouTube, Spotify, Skype, WhatsApp, Dropbox gibi şirketler ülkemizde vergi ödemeden milyarlarca lira gelir elde edebiliyordu.

Facebook, Spotify ve Google Vergi ile Tanışıyor!

Bu doğrultuda TELKODER yabancılardan alınmayan, sadece yerli şirketler tarafından sunulan hizmetlerden alınan vergilerde adaletin sağlanmasını savunuyordu. Gelinen noktada 7 Aralık 2019 Cumartesi günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı yeni yasa ile gündemimize yüzde 7,5 oranında bir dijital hizmet vergisi girdi. Ülkemizde verdikleri hizmetlerden büyük gelir elde eden küresel ITH şirketleri de Türkiye’de kurulmuş, tam mükellefiyeti bulunan bir şirketleri olmasa dahi vergi verecekler.

Düzenleme ile getirilen önemli bir uygulama da vergi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından erişimin engellenecek olması.

Rekabet Kurumu İsttelkom’a “Dur” Dedi!

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
Forza Horizon 4'e Battle Royale Modu Geliyor!Forza Horizon 4'e Battle Royale Modu Geliyor!
Wasteland 2 GOG'de Ücretsiz!Wasteland 2 GOG'de Ücretsiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet tabanlı hizmet TELKODER vergi

En Çok Okunan Trend Haberler

Google'dan Türkiye'yle ilgili yeni açıklama

Google'dan Türkiye'yle ilgili yeni açıklama

Emniyetten boyu 1.65 ve altında olanlara uyarı

Emniyetten boyu 1.65 ve altında olanlara uyarı

25 kuruşa ulaşım!

25 kuruşa ulaşım!

Hayatı karardı! 'Dudağım çürüdü, düştü'

Hayatı karardı! 'Dudağım çürüdü, düştü'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor! Meğer hiçbiri...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Türkiye için Android lisansını iptal mi edecek? Yeni açıklama

Google'dan Türkiye'yle ilgili yeni açıklama

TikTok yeni müzik uygulaması Apple Music gibi olacak

TikTok yeni uygulaması nasıl olacak?

Instagram hikayeler kart özelliği nasıl kullanılıyor?

Hikayeler kart özelliği nasıl kullanılıyor?

Google Chrome şifre koruma için yeni dönem

Google Chrome şifre koruma için yeni dönem

iPhone 11 pro kamerası reklam çekimlerine devam ediyor

iPhone 11 pro kamerası reklam çekimlerine devam ediyor

The Outer Worlds DLC haberi oyuncuları heyecanlandırdı

Oyuncuları heyecanlandıran haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.