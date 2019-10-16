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Facebook sus payı için 40 milyon doları gözden çıkarmış!

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TEKNOLOJİ  | 16.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformlarında daha fazla müşteriye ulaşmak için özellikle büyük firmalar bu kurum ve kuruluşlara belirli bir ücret karşılığında yasal olarak reklam veriyor. Facebook’ta gösterilen reklamların çoğu da bu tip ücreti ödenmiş reklamlardan oluşuyor. Ancak bugün sosyal medya devinin reklam konusunda pek şeffaf davranmadığı ortaya çıktı.

Facebook sus payı için 40 milyon doları gözden çıkarmış!

Gelen bilgilere göre; sosyal medya devi parayla satmış olduğu reklamların gösterilme sayılarında hile yapmış. Örneğin reklam 1.000 gösterim almışsa bunu 3.000 gösterim olarak yansıtan Facebook’un, şimdi de sus payı için bir bütçe ayırdığı söyleniyor.
Reklam gösterimlerini yüzde 150 ila yüzde 900 arasında şişirdiği söylenen Facebook’un şu sıralar bu konuyla ilgili davası devam ediyor. Hatta mahkemenin sosyal medya devini haksız bile bulduğu aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Hollywood Reporter‘ın haberinde; sosyal medya devinin sus payı olarak reklam verenler için 40 milyon dolar bir bütçe ayırmış. Bu bütçenin 12 milyon doları reklam verenlere gönderilecekken, yüzde 30’u ise davacıların avukatları için ayrılmış.

Davacılar, kandırıldıklarını belirterek sosyal medya devinden 100 milyon dolar ile 200 milyon dolar arasında tazminat istiyor. Ancak ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Jeffrey White bu davanın belirsizliğinin yanı sıra talep edilen bu tazminatın çok yüksek olduğunu belirtiyor.

Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler karşısında Mark Zuckerberg’in nasıl bir hamle yapacağı henüz bilinmiyor. Ancak sosyal medya devinin geçmişine bakacak olursak, bu davadan ağır yaralar alarak çıkması çok yüksek görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook reklam

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