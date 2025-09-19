Facebook'tan sperm satın alıp hamile kaldı! Yıllar sonra bakın ne dedi...

İngiltere'nin Sheffield kentinde yaşayan 33 yaşındaki Laura Coldman, Facebook üzerinden katıldığı bir bağışçı grubunda tanıştığı bir erkekten sperm aldı. Eve giden kadın, spermi alıp kendi yöntemleriyle enjekte etti.

Üç kez bağışçılardan sperm alan kadın 2021 yılının Temmuz ayında hamile kaldı. Daha sonra bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

"BU YÖNTEMİ ÖNERMİYORUM"

Pişman olan kadın, “Bu yöntemi hiçbir kadına önermem. Çocuğum büyüdüğünde, biyolojik babası hakkında söyleyebileceğim hiçbir şey olmayacak. Ailesinde ne tür hastalıklar var, nasıl bir geçmişi var bilmiyorum. Bunlar ileride çok önemli olabilir.” dedi.