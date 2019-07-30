Facebook'tan yeni uygulama! Arkadaşlık istekleriyle ilgili sıralama sistemi

Arkadaşlık isteği listesinde değişiklik yapmayı planlıyan Facebook, arkadaşlık istekleri kısmını kullanıcının sıralamasına olanak sağlayacak.

Bu sayede kullanıcı, gelen arkadaşlık isteklerini eskiden yeniye ya da yeniden eskiye doğru sıralayabilecek.

Güncelleme, özellikle çok fazla arkadaş isteği bulunan kullanıcıların bu anlamda hayatını kolaylaştıracak.

Öte yandan arkadaş isteklerini onaylamak ya da reddetmek yerine bekletmeyi seçen kullanıcılar, yeni talepleri de hızlıca görebilecek.

(DHA)

