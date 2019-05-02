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Facebook tasarımı bugün sessiz sedasız iOS cephesinde yenilendi

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TEKNOLOJİ  | 02.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Facebook, geçtiğimiz gün düzenlemiş olduğu etkinlikte mobil ve masaüstü tasarımını daha sade bir şekilde yenileyeceğini açıklamıştı. 2019 yılı içerisinde olacak olan bu değişim bugün ilk olarak mobil cephede yaşandı.

Facebook tasarımı bugün sessiz sedasız iOS cephesinde yenilendi

Facebook, iOS platformundaki uygulamasını OTA üzerinden sunduğu güncelleme ile sessiz sedasız yeniledi. Yeni tasarımda; aynı Google’ın Gmail’de uyguladığı üst bar renginin beyaz ile değiştirmesi dikkat çekiyor. Facebook yazısını yenileyen ve daha açık mavi rengini tercih eden firma, ifadelerde de düz bir tasarım yerine daha albenili duran bir tasarım kullanıyor.

Şimdilik kademe kademe olarak sunulan bu yeni tasarımın son hali olmadığını düşünüyoruz. Muhtemelen sosyal medya devi sunacağı büyük çaplı yeni güncelleme ile tasarımda daha farklı değişikliklere gidecektir.

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facebook iOS

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