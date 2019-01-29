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Facebook üç platformu bileştirebilir mi?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 29.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook, söylentilere göre; Messenger, WhatsApp ve Instagram’ı birleştirmek için kolları sıvadı. Bu üç platformun mesajlaşma özelliği çok yakında tek bir uygulama üzerinde toplanabilir.

Facebook üç platformu bileştirebilir mi?

Mark Zuckerberg, Facebook ile başladığı yolculuğunda önce Messenger, sonra Instagram ve en son olarak da WhatsApp ile yoluna devam etmişti. Üç popüler platformun sahibi olan Mark Zuckerberg’in bugün çılgın planı ortaya çıktı. Söylentilere göre; Zuckerberg, Messenger, WhatsApp ve Instagram‘ı tek çatı altında birleştirecek.

Firmanın Messenger, WhatsApp ve Instagram‘ın mesajlaşma özelliklerini tek çatı altında toplayacağı söyleniyor. Yani tek bir uygulama üzerinden bu üç platformlardaki arkadaşlarınız ile iletişim kurabileceksiniz.

Tabii bu üç uygulamayı kullanmayanların pek hoşuna gitmeyecek. Örneğin sadece WhatsApp’ı olan kişi o uygulama üzerinde Instagram ve Messenger’ı da görecek.

Muhtemelen reklamı çok seven Zuckerberg, eğer kullanıcının Instagram veya Messenger’ı yoksa sürekli “üye ol bak arkadaşların burada” şeklinde uyarılarda bulunacak. Şimdilik bunların bir söylenti olduğunu, üç platformu birleştirmek gibi ütopik bir kararın kesinleşmediğini belirtelim.

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