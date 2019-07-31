Mynet Trend

Facebook’un zihin okuyan cihazı gönüllüler üzerinde denendi

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 31.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

Facebook, beyindeki düşünceleri okuyarak yazıya çeviren cihazın geliştirilmesi için ABD’deki bir üniversiteye finansal kaynak sağladığını açıkladı. Bu amaçla yapılan araştırmalarda yeni yazılımın, gönüllüler üzerinde ilk kez denendiği belirtildi.

Facebook’un zihin okuyan cihazı gönüllüler üzerinde denendi

Sosyal medya devi Facebook, San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’ndeki çalışmalara sağladığı kaynakla, insanların düşüncelerini okuyarak yazıya çevirebilen cihaz yaratmayı planlıyor.

Bu amaçla yapılan araştırmalarda yeni yazılım, gönüllüler üzerinde ilk kez denendi.

Üniversitedeki araştırmacılar, bu cihazın uygulanabilir olup olmadığını test etmek için çalışmalarını sürdürürken; sinir bilim etikçileri, beyindeki verilerin nasıl toplandığı, saklandığı ve kullandığı ile ilgili bazı kurallara ihtiyaç duyulacağını düşünüyor.

Technology Review internet sitesinin haberine göre, bilim insanları gönüllülerle yaptıkları çalışmalarda, listeden sorulan sorulara verilen basit yanıtları dinleyebildi.

Araştırmanın başındaki Sinir bilimci Edward Chang ‘ECoC’ adı verilen elektrotları gönüllülerin beyinlerine yerleştirdi.

Epilepsi hastalığı dolayısıyla beyin ameliyatına girecek gönüllülere sorulan ‘hangi müzik aletini tercih edersiniz?’ sorusuna karşılık araştırmacılar, ‘piyano’ veya ‘keman’ yanıtı aldılar.

Facebook, araştırma projesinin devam ettiğini ve bu çalışmayla konuşma engeli olan insanların iletişim kurmalarını yeniden sağlayabileceklerini açıkladı.

Cihazın ilk numunelerinin sunumunu bu yılın sonunda yapmayı planlayan Facebook, bu cihazın beyni nasıl ölçeceği veya ne gibi şeyler yapabileceği konusunda bilgi vermedi.

Facebook, 2017 yılında insanların düşüncelerini yazıya çevirerek dakikada yüz kelimeye kadar yazabilecek bir kafa bandı geliştirmek istediğini açıklamıştı.

(DHA)

'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular 'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular
TikTok'tan flaş karar!TikTok'tan flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook zihin okuma

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Tuba Büyüküstün son haliyle hayranlarını şaşırttı

Tuba Büyüküstün son haliyle hayranlarını şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TikTok'un geliştiricisi telefon üreticisi oluyor

TikTok'tan flaş karar!

Nintendo’nun yüzü Switch ve oyunları ile gülüyor

'Switch' Nintendo'da yüzleri güldürüyor

MacBook Pro 16 inç nasıl olacak?

Büyük bir merakla bekleniyor! Eylül'de tanıtılacak

MediaTek Helio G90 ve G90T mobil işlemcilerini duyurdu

MediaTek'ten büyük sürpriz! İkisini birden duyurdu

Blair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor

PC ve konsollara geliyor

Apple geliştiriciler için iOS 13 Beta 5 güncellemesini yayınladı

iOS 13 Beta 5 yayınlandı! İşte gelen yeni özellikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.