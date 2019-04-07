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Facebook ve Messenger artık bu telefonlarda çalışmayacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
TEKNOLOJİ  | 07.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü akıllı telefonlardan Instagram'ın desteğinin çektiği bilgisi gelmişti. Facebook ve Messenger da artık bu telefonlarda çalışmayacak!

Facebook ve Messenger artık bu telefonlarda çalışmayacak!

Sosyal medya devi Facebook, yaptığı bir açıklama ile Windows Phone desteğini sonlandıracağını duyurdu. 30 Nisan tarihinden itibaren Facebook ve Messenger artık bu telefonlarda çalışmayacak! Yakın zaman önce popüler sosyal medya devi Instagram, Windows işletim sistemine sahip telefonlardan desteğini çekeceğini duyurmuş ve uygulama kullanımı için son tarih olarak 30 Nisan'ı işaret etmişti. Aradan çok geçmeden sosyal medya devi Facebook'un açıklaması ile Facebook ve Messenger'ın da, Microsoft'un mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlardan desteğini çekeceğinin bilgisi geldi. Şirket artık sadece Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlar için odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

30 NİSANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bu kararın ardından Windows işletim sistemli telefonlara sahip olan kullanıcılar, telefonlarındaki her üç uygulamayı da artık kullanamayacaklar. Gelişmenin ardından, resmi Windows PhoneInstagram uygulaması kullanıcılara, yaklaşan son tarih hakkında bilgi vermek ve web sitelerine yönlendirmek için bir uyarı yayınladı. Elbette 30 Nisan'dan itibaren kaldırılması beklenen Instagram, Facebook ve Messenger'ın desteğinin çekilmesi sürpriz bir karar değil.

WEB TARAYICILARI SAYESİNDE GİREBİLECEKLER

Windows 10 Mobile yüklü cihaz sayısının dünya genelinde oldukça az olduğunu dikkate alırsak, yazılım geliştiricilerinin bu işletim sistemi için uygulama geliştirmeye sıcak bakmadığını anlamak çok zor değil. Fakat Windows 10 Mobile yüklü telefon kullanıcıları, uygulamayı kullanamayacak olsalar bile, telefonlarında bulunan web tarayıcıları üzerinden her üç platforma da erişim sağlamaya devam edebilecekler.

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