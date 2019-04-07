Sosyal medya devi Facebook, yaptığı bir açıklama ile Windows Phone desteğini sonlandıracağını duyurdu. 30 Nisan tarihinden itibaren Facebook ve Messenger artık bu telefonlarda çalışmayacak! Yakın zaman önce popüler sosyal medya devi Instagram, Windows işletim sistemine sahip telefonlardan desteğini çekeceğini duyurmuş ve uygulama kullanımı için son tarih olarak 30 Nisan'ı işaret etmişti. Aradan çok geçmeden sosyal medya devi Facebook'un açıklaması ile Facebook ve Messenger'ın da, Microsoft'un mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlardan desteğini çekeceğinin bilgisi geldi. Şirket artık sadece Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlar için odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

30 NİSANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bu kararın ardından Windows işletim sistemli telefonlara sahip olan kullanıcılar, telefonlarındaki her üç uygulamayı da artık kullanamayacaklar. Gelişmenin ardından, resmi Windows PhoneInstagram uygulaması kullanıcılara, yaklaşan son tarih hakkında bilgi vermek ve web sitelerine yönlendirmek için bir uyarı yayınladı. Elbette 30 Nisan'dan itibaren kaldırılması beklenen Instagram, Facebook ve Messenger'ın desteğinin çekilmesi sürpriz bir karar değil.