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Facebook ve YouTube arasında çok zorlu bir rekabet başladı

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TEKNOLOJİ  | 17.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

Her ne kadar YouTube ve Facebook gibi platformların birbirinden bağımsız olduğu düşünülse bile, Facebook şirketi tarafından ortaya atılan Facebook Watch bütün hesapları altüst etti. İşte haberimizin detayları.

Facebook ve YouTube arasında çok zorlu bir rekabet başladı

Kendi alanlarında tekel olan YouTube ve Facebook platformlarından elbette YouTube’un daha çok kullanıldığı biliniyor. Şu an için aylık 1.9 milyarlık bir kullanıcıya sahip olan YouTube, Facebook Watch denilen platformu ikiye katlamış durumda. Facebook Watch aylık 720 milyon gibi bir kullanıcıya sahip.

Şu an için genel duruma bakıldığında YouTube önde görünse bile, Facebook bu farkı kapatma konusunda oldukça ısrarcı. Facebook watch içerisinde özel yapımlar kurmayı düşünen şirket, son derece çeşitlilik bulunan bir platform yaratmayı planlıyor.
YouTube ilk kurulmaya başladığı zamanlarda büyük bir kitleye hitap etmiyordu. Belirli bir süre sonra kullanıcı sayısı arttı ve YouTube şimdinin en değerli sosyal platformlarından bir tanesi haline geldi. Muhtemelen Facebook Watch diye bilinen bu yeni platform, ilerleyen yıllarda önemli bir kullanıcı sayısına ulaşacak.

Son olarak Facebook watch ile ilgili reklam düzenlemelerinin nasıl yapılacağı da soru işaretleri ile dolu. YouTube oturmuş bir reklam ücretlendirme sistemine sahipken, Facebook Watch tam olarak bu sistemi oturtamadı.

Sizce de Facebook ve YouTube arasındaki rekabet ilerleyen zamanlarda Facebook lehine değişecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
youtube facebook

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