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Facetime açığı gerçekten de iPhone kullanıcılarının başını yakacak mı? Kaspersky Lab açıkladı...

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 30.01.2019 14:35 | Son Güncelleme

Kaspersky Lab, Apple'ın görüntülü sohbet uygulaması FaceTime'da kullanıcıların dinlenmesine olanak sağlayan bir güvenlik açığının tespit edildiği haberi sonrasında bu açığın siber saldırganlar tarafından da kullanılıp kullanılmayacağını araştırdı.

Facetime açığı gerçekten de iPhone kullanıcılarının başını yakacak mı? Kaspersky Lab açıkladı...

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev konuyla ilgili şunları söyledi:

“Medyada yer alan bilgilere bakıldığında, hedef alınacak kişi bir gelen çağrı uyarısı aldığı için saldırganların bu hatadan yararlanıp insanları gizlice izlemesi zor görünüyor. Risk içeren tek durum, hedef alınan kişinin cihazını ‘sessiz’ modda kullandığı anlar olabilir. Bu durumda bir casus hedef aldığı kişinin özel konuşmalarını muhtemelen gizlice dinleyebilir. Genel olarak, günümüzde yazılımlar çok fazla kod satırından oluşuyor ve bunların hatalardan %100 arındırılmasını sağlamak neredeyse imkansız.

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Yazılım markaları bu hataların bulunması ve saldırganlar tarafından kullanılmadan önce düzeltilmesine yardım için güvenlik sektörüne güveniyor. Hataya hızlı müdahale eden Apple takdiri hak ediyor. Şirket kullanıcıların gizliliğine yönelik herhangi bir saldırıya karşı daha geniş koruma sağlamak için FaceTime Group Chat özelliğini de geçici olarak kapattı. Konu hakkında endişe duyanların, Apple yama yayınlayana kadar FaceTime özelliğini kapatmalarını tavsiye ediyoruz.” (DHA)

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Facetime iPhone Apple güvenlik açığı kaspersky lab Teknoloji

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